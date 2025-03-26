26 Mart 2025, Çarşamba
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İzmir Körfezi'ni kirleten firmaya 8,3 milyon TL ceza!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.03.2025 12:22
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İzmir Körfezi’ni kirleten firmaya 8,3 milyon TL ceza!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, denize boya atığı deşarj eden vinç bakım firmasına 8,3 milyon TL idari ceza uyguladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince liman bölgesinde gerçekleştirilen denetimde, vinç bakımı sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların İzmir Körfezi'ne deşarj yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, inceleme sonrasında kirliliğe neden olan firmaya, Çevre Kanunu kapsamında 8 milyon 359 bin lira idari ceza uygulandığı ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

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