26 Mart 2025, Çarşamba
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Elektriğe 1 Nisan'da zam gelecek mi? Bakan Alparslan Bayraktar'dan açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.03.2025 12:02 Güncelleme: 26.03.2025 12:05
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Elektriğe 1 Nisan’da zam gelecek mi? Bakan Alparslan Bayraktar’dan açıklama

Elektrik tarifelerine 1 Nisan 2025'ten itibaren zam yapılacağı iddialarıyla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, zam sorusuna 'Bakacağız, değerlendireceğiz.' yanıtını verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Elektriğe zam yapılacak mı" sorusuna yanıt verdi. Bakan Bayraktar, "Bakacağız, değerlendireceğiz" dedi.

YÜZDE 25 ZAM YAPILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Elektrik faturalarına 1 Nisan 2025'ten itibaren yüzde 25 oranında zam yapılacağı iddia edilmişti.

BAKAN BAYRAKTAR "NİSAN'A KADAR ARTIŞ ÖNGÖRMÜYORUZ" DEMİŞTİ
Bakan Bayraktar Şubat ayında katıldığı bir tv programında doğalgaz ve elektrik faturalarına yönelik soruya yanıt vermişti.

"Hedefimiz mümkün olduğu kadar oluşan maliyetlerde vatandaşlarımıza bunu yansıtmamak" diyen Bakan Bayraktar "Bu anlamda kışı, doğalgaz ve elektrikte böyle hanelere herhangi bir fiyat artışı olmadan, zam olmadan inşallah geçiriyoruz. Nisana kadar artış hane halkı için öngörmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Elektriğe 1 Nisan’da zam gelecek mi? Bakan Alparslan Bayraktar’dan açıklama Elektriğe 1 Nisan’da zam gelecek mi? Bakan Alparslan Bayraktar’dan açıklama Elektriğe 1 Nisan’da zam gelecek mi? Bakan Alparslan Bayraktar’dan açıklama
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