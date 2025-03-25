Sabancı Holding'de görev değişimi! Güler Sabancı başkanlığı bırakıyor
Türkiye'nin en köklü holdinglerinden olan Sabancı'da 2004'ten bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Güler Sabancı'nın 27 Mart 2025 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacağı bildirildi. Sabancı yerine başkanlık görevi için Hayri Çulhacı'nın önerilmesinin planlandığı öğrenildi.
Güler Sabancı, 2004 yılından bu yana sürdürdüğü Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, 27 Mart 2025 tarihi itibarıyla bırakıyor. Başkanlık görevine, halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı'nın önerilmesi planlanıyor.
Sakıp Sabancı'nın vefatının ardından Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı devralan Güler Sabancı, 27 Mart'taki Genel Kurul'da son kez Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı unvanıyla hissedarlarla bir araya gelecek. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam edecek Güler Sabancı konuyla ilgili yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Topluluğumuz, güçlü finansal yapısı, yeniliğe ve teknolojiye açık kültürü, üstün insan kaynakları, kurumsallaşmada öncü yönetim sistemleri ve örnek iş ahlâkı; dolayısıyla yüksek itibarı ile yeni bir döneme hazırdır. Başta Sakıp Bey olmak üzere Sabancı Kardeşler ile başlayan 47 yıllık çalışma hayatım için, miras bırakan, hayatta olan ve olmayan tüm büyüklerimi minnet ve şükranla anıyorum. 21 yılı Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, yönetim ekibimiz ve Sabancılı çalışma arkadaşlarımla, hep beraber Topluluğumuzu ülkemizde ve yurt dışında önemli bir seviyeye getirmiş; birçok görevi başarıyla tamamlamış ve Topluluğumuzun itibarını hak ettiği şekilde temsil etmiş olmanın verdiği iç huzuru ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakıyorum."
BAŞKANLIK GÖREVİNE, YÖNETİM KURULU ÜYESİ HAYRİ ÇULHACI ÖNERİLECEK
Sabancı Holding'in yeni Yönetim Kurulu, 27 Mart 2025 tarihinde düzenlenecek Genel Kurul'da seçilecek. Yeni Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı kapsamında, Başkanlık görevine, halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı'nın önerilmesi planlanmaktadır. Hayri Çulhacı 35 yıldır Sabancı Topluluğu'nda bulunmakta olup, Sabancı Holding'de Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Sabancı Holding ve İştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri yapmıştır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadir Suresi TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU | Kadir Suresi okumanın faziletleri nelerdir?
- Güneş tutulması ne zaman, hangi gün? Güneş Tutulması saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?
- İstanbul dahil Marmara'ya uyarı: Cuma günü etkisi tamamen artacak! İşte Ramazan Bayramı için gün gün hava durumu raporu
- MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025 | MSÜ tercihleri ne zaman, nereden yapılır?
- Milli ara ne zaman bitecek? Maçlar 1 hafta ertelendi mi? Süper Lig başlangıç tarihi...
- A101 27 Mart indirim kataloğu: Olta seti 499 TL, Balıkçı pensesi 129 TL, Katlanabilir kamp sandalyesi 289 TL...
- Kadir Gecesi’nde mutlaka yapılması tavsiye edilen ibadetler
- Mevduat faiz oranları güncel liste | 1 milyon TL'nin 1 aylık getiri ne kadar?
- Tarım Kredi bayrama özel indirim kataloğu yayınlandı! 24 Mart'ta çikolata, şeker, kolonya sürpriz fiyatlarla satışta
- Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, kaç gün olacak? Ramazan tatili 9 güne çıkacak mı?
- MEB ortak sınav tarihleri hangi gün, saat kaçta yapılacak? 2. Dönem 1. ortak sınavları kaç soru, kaç dakika?
- 2025 HAC FİYATLARI VE TARİHLERİ | Hacca hangi tarihte gidilip, dönülecek?