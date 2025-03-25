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Sabancı Holding'de görev değişimi! Güler Sabancı başkanlığı bırakıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 25.03.2025 09:19
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Sabancı Holding’de görev değişimi! Güler Sabancı başkanlığı bırakıyor

Türkiye'nin en köklü holdinglerinden olan Sabancı'da 2004'ten bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Güler Sabancı'nın 27 Mart 2025 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacağı bildirildi. Sabancı yerine başkanlık görevi için Hayri Çulhacı'nın önerilmesinin planlandığı öğrenildi.

Güler Sabancı, 2004 yılından bu yana sürdürdüğü Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, 27 Mart 2025 tarihi itibarıyla bırakıyor. Başkanlık görevine, halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı'nın önerilmesi planlanıyor.

Sakıp Sabancı'nın vefatının ardından Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı devralan Güler Sabancı, 27 Mart'taki Genel Kurul'da son kez Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı unvanıyla hissedarlarla bir araya gelecek. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam edecek Güler Sabancı konuyla ilgili yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Topluluğumuz, güçlü finansal yapısı, yeniliğe ve teknolojiye açık kültürü, üstün insan kaynakları, kurumsallaşmada öncü yönetim sistemleri ve örnek iş ahlâkı; dolayısıyla yüksek itibarı ile yeni bir döneme hazırdır. Başta Sakıp Bey olmak üzere Sabancı Kardeşler ile başlayan 47 yıllık çalışma hayatım için, miras bırakan, hayatta olan ve olmayan tüm büyüklerimi minnet ve şükranla anıyorum. 21 yılı Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, yönetim ekibimiz ve Sabancılı çalışma arkadaşlarımla, hep beraber Topluluğumuzu ülkemizde ve yurt dışında önemli bir seviyeye getirmiş; birçok görevi başarıyla tamamlamış ve Topluluğumuzun itibarını hak ettiği şekilde temsil etmiş olmanın verdiği iç huzuru ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakıyorum."

Güler Sabancı yerine göreve gelmesi beklenen Hayri Çulhacı (A Haber arşiv)Güler Sabancı yerine göreve gelmesi beklenen Hayri Çulhacı (A Haber arşiv)

BAŞKANLIK GÖREVİNE, YÖNETİM KURULU ÜYESİ HAYRİ ÇULHACI ÖNERİLECEK
Sabancı Holding'in yeni Yönetim Kurulu, 27 Mart 2025 tarihinde düzenlenecek Genel Kurul'da seçilecek. Yeni Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı kapsamında, Başkanlık görevine, halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı'nın önerilmesi planlanmaktadır. Hayri Çulhacı 35 yıldır Sabancı Topluluğu'nda bulunmakta olup, Sabancı Holding'de Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Sabancı Holding ve İştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri yapmıştır.

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Sabancı Holding’de görev değişimi! Güler Sabancı başkanlığı bırakıyor Sabancı Holding’de görev değişimi! Güler Sabancı başkanlığı bırakıyor Sabancı Holding’de görev değişimi! Güler Sabancı başkanlığı bırakıyor
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