Tesla satışları Avrupa'da çakıldı! Elon Musk'a büyük şok
Elektrikli araçta dünyanın en büyüklerinden olan Tesla'nın Avrupa'daki satışları Şubat 2025 döneminde geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47,1 oranında düştü.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, Tesla markalı otomobil satışları şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,1 azaldı.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa ülkelerinin şubat ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.
Verilere göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları Avrupa ülkelerinde hızla geriledi.
Geçen yılın şubat ayında 22 bin 181 adet olan Tesla satışları bu yılın aynı döneminde yüzde 47,1 gerileyerek 11 bin 743'e düştü.
Markanın şubat döneminde AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı da yüzde 2,5'ten 1,4'e geriledi.
Tesla'nın AB ülkelerinde ocak-şubat dönemindeki satışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 azalarak 19 bin 46 olurken, bu yılın ilk iki ayında AB piyasasındaki toplam payı yüzde 1,1'e düştü.
Firmanın Avrupa ülkelerindeki satışları son dönemde hızla geriliyor.
Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama töreninde yaptığı ve internette Nazi selamına benzetilen el hareketi gibi tartışmalı davranışları, Almanya'da aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek ve İngiltere siyasetine karışması Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden oluyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Akaryakıt fiyatları 25 Mart | Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 2025 Kadir Gecesi mesajları: En anlamlı, resimli sözler ve dualı tebrikler
- Kadir Gecesi'nde Hatim Duası nasıl yapılır? Kısa ve uzun Hatim Duası Türkçe-Arapça okunuşu
- Hayri Çulhacı kimdir? Hayri Çulhacı kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı ve kariyeri...
- Kadir Gecesi duaları: Dileklerin kabul olması için okunacak etkili esmalar ve ayetler
- 4A, 4B ve 4C'liye 1.000 TL ne zaman yatacak? Emekliye ikramiye farkı BAYRAMDAN ÖNCE ödenir mi?
- Kadir Suresi TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU | Kadir Suresi okumanın faziletleri nelerdir?
- Güneş tutulması ne zaman, hangi gün? Güneş Tutulması saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?
- İstanbul dahil Marmara'ya uyarı: Cuma günü etkisi tamamen artacak! İşte Ramazan Bayramı için gün gün hava durumu raporu
- MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025 | MSÜ tercihleri ne zaman, nereden yapılır?
- Milli ara ne zaman bitecek? Maçlar 1 hafta ertelendi mi? Süper Lig başlangıç tarihi...
- A101 27 Mart indirim kataloğu: Olta seti 499 TL, Balıkçı pensesi 129 TL, Katlanabilir kamp sandalyesi 289 TL...