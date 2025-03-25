Tesla satışları Avrupa’da çakıldı! Elon Musk’a büyük şok

Tesla satışları Avrupa'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,1 oranında azaldı. (AA)



Tesla'nın AB ülkelerinde ocak-şubat dönemindeki satışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 azalarak 19 bin 46 olurken, bu yılın ilk iki ayında AB piyasasındaki toplam payı yüzde 1,1'e düştü.



Firmanın Avrupa ülkelerindeki satışları son dönemde hızla geriliyor.



Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama töreninde yaptığı ve internette Nazi selamına benzetilen el hareketi gibi tartışmalı davranışları, Almanya'da aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek ve İngiltere siyasetine karışması Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden oluyor.

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