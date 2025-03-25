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Bakan Mehmet Şimşek'ten piyasalarla ilgili flaş açıklama: Tüm adımlar atılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.03.2025 11:05 Güncelleme: 25.03.2025 11:20
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Bakan Mehmet Şimşek’ten piyasalarla ilgili flaş açıklama: Tüm adımlar atılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi açısından gerekli tüm adımların atıldığını yineledi. Bakan Şimşek, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine de değindi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi açısından gerekli tüm adımların atıldığını yineledi. Bakan Şimşek, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine de değindi.

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN PİYASALARLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

İşte Bakan Şimşek'in o açıklaması: Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor.

Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım (X)Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım (X)

MERKEZ BANKASI'NDAN "TL UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMİ" VİDEOSU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemi" başlıklı yeni bir video yayınladı.

TCMB tarafından paylaşılan videoda, İngilizce kısaltmasıyla NDF (endief) olan Türk Lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlandığı bildirilirken, söz konusu işlemin ne anlama geldiği bir örnek üzerinden anlatıldı.

NDF'in finansal bir araç olduğu aktarılan videoda, ihracatçılar ve ithalatçılar başta olmak üzere, ileri tarihte yabancı para cinsinden işlem yapacak firmaların kur riskinden korunmalarını sağladığı aktarıldı.

Videoda bu işlem bir örnek ile açıklandı. Buna göre, bir şirketin gelecek ay 1 milyon dolar ödeme yapacağı varsayılan videoda, bahsedilen şirketin kur riskinden kaçınmak için bugünden ileriye dönük 1 ay vadeli döviz işlemi yapmak istediği durumda şirketin aslında NDF işlemi yapabileceği belirtiliyor. Videoda, dolar kuru işlem gününde 35 lira olarak kabul edilirken, bir ay sonrası için uzlaşılan dolar kurunun ise 36 lira olduğu varsayıldı.

Merkez Bankası ʺTL UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMİʺ için bir video paylaştı. (A Haber arşiv)Merkez Bankası ʺTL UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMİʺ için bir video paylaştı. (A Haber arşiv)

Vade bitiminde, yani bir ay sonra, dolar kurunun 36,5 lira olduğu varsayılan videoda, gerçekleşen kur sözleşmede belirlenen seviyenin 50 kuruş üzerinde olduğu için, 1 milyon dolar için oluşan 500 bin liralık farkın Merkez Bankası tarafından karşılanacağı aktarılıyor. Vade sonunda dolar kurunun sözleşmede belirlenen seviyenin 50 kuruş altında 35,5 lira olarak gerçekleşmesi halinde ise, oluşan 500 bin liralık farkı bu sefer karşı tarafın Merkez Bankasına ödeyeceği belirtiliyor.

Sözleşmede belirlenen kur ile vade sonunda gerçekleşen kurun eşit olması halinde taraflar arasında herhangi bir nakit alışverişi gerçekleşmiyor. Şirket, NDF işlemi yaparken elindeki parayla döviz almak zorunda kalmadan bir ay sonra ihtiyaç duyacağı 1 milyon doları garanti altına almış oluyor

Bununla birlikte videoda, Merkez Bankasının, NDF'ler yoluyla kurlarda gözlenen oynaklıkları azaltarak döviz piyasalarının etkinliğini desteklemeyi hedeflediği, bu sayede reel sektörün kur riskini etkin yönetme kapasitesinin artmasına katkı sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

Merkez Bankası, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla 20 Mart 2025'te Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlamıştı.

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Bakan Mehmet Şimşek’ten piyasalarla ilgili flaş açıklama: Tüm adımlar atılıyor Bakan Mehmet Şimşek’ten piyasalarla ilgili flaş açıklama: Tüm adımlar atılıyor Bakan Mehmet Şimşek’ten piyasalarla ilgili flaş açıklama: Tüm adımlar atılıyor
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