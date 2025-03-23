Bakan Şimşek’ten net mesaj: Piyasalar için gereken adımları atmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceklerini belirterek, "Görevimizin başındayız. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin." ifadelerini kullandı.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda piyasalardaki gelişmeleri değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin."

DMM'DEN "ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ" İDDİALARINA YALANLAMA

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş" iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu. Söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iddia edildiği gibi bir beyanının bulunmadığını açıklamıştır. Ekonomi programının hedeflerine ulaşabilmesi adına tüm yetkili kişi ve kurumlar, çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."