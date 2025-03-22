İstanbul’a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu açıkladı: Altunizade’den Ümraniye Spor Köyü’ne kesintisiz ulaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (AHABER)

İSTANBUL'UN BİN 4 KİLOMETRE METRO HATTINA İHTİYACI VAR

İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmenin mümkün olmadığına dikkati çeken Uraloğlu, dünyanın önde gelen metropollerinde olduğu gibi, İstanbul'da da daha fazla metro hattıyla ulaşımın büyük oranda yerin altına inmesi gerektiğini vurguladı. Uraloğlu, "Yaptığımız hesaplamalar İstanbul'un bin 4 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. İstanbul'un şu anda 362 kilometre hattı var ve Bakanlığımızın bu yeni hattımızla birlikte yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul'un raylı sistem uzunluğu 388,5 kilometreye çıkacak. Demek ki daha 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılması gerekiyor." dedi.

Bakan Uraloğlu, metro hatlarının yapımında öncelikli olarak yetkili olanın ilçe ya da büyük şehir belediyesi olduğunu belirterek, "Projesini yapar, yaptırır; Bakanlığa onaya sunar. Bakanlık onayladıktan sonra ilgili belediye onun Bakanlık tarafından yapılmasını talep ederse ve Sayın Cumhurbaşkanımız da uygun görürse o bizim uhdemize geçer. Yoksa biz Bakanlık olarak gelip de İstanbul'da inisiyatif alarak metro yapma yetkisine sahip değiliz. O zaman talep edilecek. Şimdiye kadar talep edildi, biz de gereğini yaptık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanındayız. İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar da çalışacağız." diye konuştu.

"HİÇ BOŞ FM FREKANSI BULUNMAYAN İSTANBUL'A 448 YENİ FREKANS SAĞLADIK"

Çamlıca Kulesi'ne de konuşmasında yer veren Uraloğlu, Çamlıca tepelerindeki 33 tane dağınık demir yığınını kaldırdıklarını ve yerine dünyada bir ilki başararak aynı anda 100 FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulesi'ni inşa ettiklerini anımsattı. Uraloğlu, "Hem iletişimi güçlendirdik hem de İstanbul'a yakışır, zarif bir eser kazandırdık. Üstelik 13 Şubat'ta Çamlıca Kulesi'nde DAB+ yayınlarımızı yani yeni nesil dijital radyoculuğu başlatarak Türkiye'nin yayıncılık ve iletişim tarihinde yeni bir dönemi de başlattık. Hiç boş FM frekansı bulunmayan İstanbul'a bu yeni teknoloji sayesinde 448 yeni frekansı sağladık. Artık insanımız radyodan kristal netliğinde bir ses deneyimi yaşıyor." şeklinde konuştu.