Turizme bayram dopingi! Kapadokya ve GAP öne çıktı
Okulların ara tatiliyle birleşen Ramazan Bayramı, turizm sektörüne büyük bir hareketlilik kazandıracak. Yaklaşık 20 milyon kişinin seyahate çıkması beklenen 10 günlük tatil sürecinde, turizm sektöründe 120 milyarlık ekonomik hacim oluşacak. Kapadokya ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi yoğun ilgi görürken, sahil otelleri de sezonu erken açarak tatilcileri ağırlamaya hazırlanıyor.
Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl ilk ve orta dereceli okulların ara tatiliyle birleşen bayramın, turizm sektörüne de doping etkisi yapması bekleniyor. Bu dönemi seyahat fırsatı olarak gören aileler, bayramla birleşecek ara tatilde turizm bölgelerine akın etmeye hazırlanıyor. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte her yıl 15 Nisan-1 Mayıs arası kapılarını açan sahil otelleri de bu yıl sezonu erken başlatacak. Akraba-eşdost memleket ziyaretleri dahil 20 milyon kişinin yollara düşmesi beklenen 10 günlük tatil döneminde ulaştırma, konaklama ve yeme-içme de dahil turizm sektöründe 120 milyar TL'lik bayram ekonomisi oluşması bekleniyor.
TATİLCİLER YOLLARA DÜŞECEK
Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre Tatili ikiye bölen vatandaşların bir kısmı bayramda, bir kısmı ara tatilde yollara düşecek. Ortalama 3 gece-4 günlük turların revaçta olduğu bu dönemde en fazla 25-30 bin TL'lik tatil paketleri öne çıkıyor. Son iki haftadır yoğun rezervasyon akşının yaşandığı tatil bölgesi Antalya'da doluluklar yüzde 95'lere yaklaşırken, Ege'nin gözdesi Bodrum ve Marmaris'te ise yüzde 75'lere ulaştı. Kapadokya otelleri yüzde 90 dolarken, Denizli, Afyon gibi termal bölgelerinde oteller ise şimdiden fulledi.
20 MİLYON YOLLARDA
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayramın ara tatille birleşmesinin turizm sektörüne doping etkisi yaptığını söyledi. Bağlıkaya, "Memleket ve akraba ziyaretleri dahil olmak üzere seyahatlerin 20 milyonun üstüne çıkmasını bekliyoruz. Bu seyahatlerin yüzde 10'luk bölümünün yurt içi ve yurt dışına yönelik doğrudan turizm hareketleri oluşturacak. Ara tatil ve bayram tatili dönemindeki tüm seyahatlerin oluşturacağı ekonomik hacmin toplamda 120 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.
KAPADOKYA-GAP ÖNDE
Tüketici taleplerinin önemli kısmının yurt içi turlara yönelik olduğunu belirten Bağlıkaya, "Kapadokya, Göbeklitepe turlarına ilgi yüksek. Yurt dışında ise vizesiz Balkan ve Mısır turlarına talep var. Vizesi olanlar ise Viyana, Prag Budapeşte turlarıyla Roma, Paris gibi destinasyonlara yöneliyor" dedi.
Jolly Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Mert Vardar da, sahil bölgelerinin de öne çıktığını belirterek, "Bodrum, Marmaris, Didim, Ayvalık gibi butik destinasyonlara talep yüksek. Sapanca ve Bolu otellerine de yüksek talep var. Termal isteyenler ise genellikle Afyon'u tercih ediyor" ifadelerini kullandı.
ANTALYA'DA ÜÇLÜ COŞKU
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Ramazan Bayramı ile birlikte yaz sezonunun açılışının yapılacağını söyledi. Bayram dönemi için hem yurtiçi hem de yurtdışında yaşayan Türklerden çok yoğun bir rezervasyon akışı olduğunu belirten Kavaloğlu, "Önce Ramazan Bayramı ardından ara tatil ve sonraki hafta da Paskalya var. Yani Antalya'da 29 Mart itibarıyla başlayan ve nisan sonuna kadar uzayan çok güçlü bir hareket olacak" dedi. Antalya'daki otellerin yüzde 70'inin bu dönemde kapılarını açmış olacağını anlatan Kavaloğlu, "Açık otellerin de doluluk oranların yüzde 80'in üzerinde. Özellikle paskalya döneminde doluluk yüzde 100" ifadelerini kullandı.
KAPADOKYA'YA AKIN VAR
Kapadokya sezonunun nisanda başladığını belirten Dorak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pilav, "Çok büyük bir talep var. Şu anda gelen rezervasyonlarla otellerin yüzde 90'ı doldu. Son dakikalarla yüzde 100'ü bulur" dedi. Talebin bu yıl yüzde 15 arttığını anlatan Pilav, "Hem bayram hem ara tatil sonra da Paskalya odaları doldurdu" diye konuştu. Balona da talebin güçlü olduğunu anlatan Pilav, balon fiyatlarının kişi başı 200 euro olduğunu kaydetti.
TERMALLER DE DOLACAK
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, İzmir-Denizli otoban yolunun da açılmasının etkisiyle kış aylarında özellikle hafta sonlarında otellerde yer bulmanın imkânsız olduğunu söyledi. "Bu yoğun talep ve güçlü hareketin bayram ve ara tatilde de devam ettiğini gözlemliyoruz" diyen Şen, "Hem termal hem tarih hem de travertenler bir arada. O nedenle talep çok yüksek. Otellerimiz yüzde 100 dolu. 5 yıldızlı bir otelde bayram dönemi fiyatlar iki kişi gecelik ortalama 5 bin TL" şeklinde konuştu. Afyonkarahisar Zafer Turistik Otelciler Derneği Başkanı ve İkbal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan da, kış boyunca yoğun bir sezon geçirdiklerini, bunun bayramda da devam edeceğini belirterek, "Otellerimize talep çok yüksek. Yüzde 100 dolu olacağız" dedi.
BODRUM SEZONU ÖNE ÇEKTİ
Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, ilçenin sezonu bayramla açacağını söyledi. Dengiz, "Sezon 15 Nisan-1 Mayıs arasında başlar ancak bu yıl bayram sezonu öne çekti. 30 Mart'tan itibaren İngiltere'den de uçuşlar başlıyor. Hem yurtiçi hem de yurtdışından talep var. 2019 Bodrum'un en güzel sezonuydu. Bu yıl gelen rezervasyonlar 2019'u aşacağımızı gösteriyor" diye konuştu.
MARDİN BAYRAMDA FULLEDİ
Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, "Otellerimiz doldu, bayram rezervasyonlarını kapattık. Hatta nisan ayı rezervasyonları dahi yüzde 95'leri aştı" dedi. Şehirde gecelik iki kişi oda fiyatlarının 3-4 bin TL'den başladığını anlatan Güngör, bunun 10 bin liraya kadar çıktığını ekledi
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