Faturalarda yeni dönem 1 Nisan’da başlıyor! Devlet desteği görülecek

Süreçte sona gelindi ve takvim oluşturuldu. (AA)

FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ TUTARI GÖZÜKECEK

1 Nisan 2025 ve sonrasında tahakkuk ettirilecek faturalarda devlet desteği tutarı da gösterilecek.

Faturada, hem gerçek maliyet hem de devlet desteği tutarı aynı anda yer alacak. En altta ise, ödenmesi gereken tutar belirtilecek.