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Faturalarda yeni dönem 1 Nisan'da başlıyor! Devlet desteği görülecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.03.2025 10:12 Güncelleme: 22.03.2025 10:16
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Faturalarda yeni dönem 1 Nisan’da başlıyor! Devlet desteği görülecek

Faturalarda yeni dönem 1 Nisan'dan itibaren başlayacak. Buna göre aboneler; elektrik ve doğal gaz faturalarında devlet desteğinin ne kadar uygulandığını görebilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talimatıyla, elektrik faturalarındaki düzenleme için EPDK, dağıtım şirketlerine yazı gönderdi. Doğal gazda ise BOTAŞ çalışma başlattı. Süreçte sona gelindi ve takvim oluşturuldu.

Süreçte sona gelindi ve takvim oluşturuldu. (AA)Süreçte sona gelindi ve takvim oluşturuldu. (AA)

FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ TUTARI GÖZÜKECEK

1 Nisan 2025 ve sonrasında tahakkuk ettirilecek faturalarda devlet desteği tutarı da gösterilecek.

Faturada, hem gerçek maliyet hem de devlet desteği tutarı aynı anda yer alacak. En altta ise, ödenmesi gereken tutar belirtilecek.

1 Nisan 2025 ve sonrasında tahakkuk ettirilecek (AA)1 Nisan 2025 ve sonrasında tahakkuk ettirilecek (AA)

SADECE KONUT ABONELERİ İÇİN GEÇERLİ

Bu düzenleme sadece konut abonelerinin aylık faturalarına uygulanacak. Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan tüketicilere bu bilgilendirme yapılmayacak.

Elektrik faturalarında, 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, aylık 417 kilovatsaatlik tüketimin altında olan konut aboneleri devlet desteğinden yararlanabiliyor.

Elektrikte düşük kademede devlet desteği oranı yüzde 60 (AA)Elektrikte düşük kademede devlet desteği oranı yüzde 60 (AA)

Elektrikte düşük kademede devlet desteği oranı yüzde 60, yüksek kademede ise yüzde 40 olarak uygulanıyor.

Doğal gazda ise yüzde 65 oranında devlet desteği faturaya yansıtılıyor.

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Faturalarda yeni dönem 1 Nisan’da başlıyor! Devlet desteği görülecek Faturalarda yeni dönem 1 Nisan’da başlıyor! Devlet desteği görülecek Faturalarda yeni dönem 1 Nisan’da başlıyor! Devlet desteği görülecek
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