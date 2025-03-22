Faturalarda yeni dönem 1 Nisan'da başlıyor! Devlet desteği görülecek
Faturalarda yeni dönem 1 Nisan'dan itibaren başlayacak. Buna göre aboneler; elektrik ve doğal gaz faturalarında devlet desteğinin ne kadar uygulandığını görebilecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talimatıyla, elektrik faturalarındaki düzenleme için EPDK, dağıtım şirketlerine yazı gönderdi. Doğal gazda ise BOTAŞ çalışma başlattı. Süreçte sona gelindi ve takvim oluşturuldu.
FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ TUTARI GÖZÜKECEK
1 Nisan 2025 ve sonrasında tahakkuk ettirilecek faturalarda devlet desteği tutarı da gösterilecek.
Faturada, hem gerçek maliyet hem de devlet desteği tutarı aynı anda yer alacak. En altta ise, ödenmesi gereken tutar belirtilecek.
SADECE KONUT ABONELERİ İÇİN GEÇERLİ
Bu düzenleme sadece konut abonelerinin aylık faturalarına uygulanacak. Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan tüketicilere bu bilgilendirme yapılmayacak.
Elektrik faturalarında, 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, aylık 417 kilovatsaatlik tüketimin altında olan konut aboneleri devlet desteğinden yararlanabiliyor.
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