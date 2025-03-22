Reklam Kurulu’ndan yanıltıcı reklamlara milyonlarca lira ceza

Reklam Kurulu yanıltıcı reklamlara yaklaşık 32,5 milyon lira ceza kesti (AA)

Açıklamada, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ilgili firmanın aynı kategori altındaki tüm cep telefonu modellerinin özel bir uygulamaya sahip olduğu izlenimi oluşturacak şekilde reklam yapmasına karşın bu kategorideki bazı modellerin belirtilen özelliğe sahip olmadığına ilişkin bilgiye reklamda yer verilmediği tespit edildiği belirtilerek, tüketicilerin satın alma kararını etkileyecek nitelikteki bilgilerin reklamın ana mesajında belirtilmemesi nedeniyle tüketicilerin taraf olmayacağı satın almaya yönlendirildiği ve ana vaadin istisnası niteliğindeki bilgileri içermeyen söz konusu reklamların tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu değerlendirilerek idari yaptırım kararı verildiği bildirildi.

Diğer taraftan, bir otomotiv firmasının çevrim içi video paylaşım ve sosyal medya platformundaki Türkiye hesabında tanıtımı yapılan otomobil modeline ilişkin olarak "ses tanıma özelliği" videosu paylaştığı ancak aracın donanım paketindeki fonksiyonunun ülkede ilgili altyapının desteklenmemesi nedeniyle aktif olarak kullanılamadığı belirtilen açıklamada, bu nedenle reklamda sunulan ana vaadin gerçeği yansıtmadığı ve tüketicilerin yanıltıldığı gerekçesiyle söz konusu reklamlara ilişkin idari yaptırım kararı alındığına işaret edildi.