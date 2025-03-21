Borsa İstanbul'da endeks devre kesti işlemler geçici olarak durduruldu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde bugün düşüşün yüzde 5'i aşmasının ardından Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı ve piyasadaki tüm işlemler geçici olarak durduruldu.
Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 5'i aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.
Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, "Saat 10:52:12 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.