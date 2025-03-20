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Döviz piyasasının sağlıklı çalışması için yeni adım! Merkez Bankası duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.03.2025 10:35 Güncelleme: 20.03.2025 10:59
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Döviz piyasasının sağlıklı çalışması için yeni adım! Merkez Bankası duyurdu

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada 'Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır.' ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasasının sağlıklı çalışması ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri gerçekleştirileceğini duyurdu.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır" denildi.

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Döviz piyasasının sağlıklı çalışması için yeni adım! Merkez Bankası duyurdu Döviz piyasasının sağlıklı çalışması için yeni adım! Merkez Bankası duyurdu Döviz piyasasının sağlıklı çalışması için yeni adım! Merkez Bankası duyurdu
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