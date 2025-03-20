20 Mart 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması
Merkez Bankası’ndan döviz açıklaması

Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2025 11:13
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada 'Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır.' ifadeleri kullanıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Merkez Bankası’ndan döviz açıklaması
Merkez Bankası’ndan döviz açıklaması
Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması
Fed’in faiz kararı sonrası piyasalarda ne gibi gelişmeler bekleniyor?
Fed'in faiz kararı sonrası piyasalarda ne gibi gelişmeler bekleniyor?
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
FED’den bu yıl 3 indirim bekleniyor
"FED'den bu yıl 3 indirim bekleniyor"
Ajda bilezik fiyatı ne kadar?
Ajda bilezik fiyatı ne kadar?
Yarı zamanlı çalışma şartları neler?
Yarı zamanlı çalışma şartları neler?
Bayram ikramiyesi Meclis’e geliyor
Bayram ikramiyesi Meclis'e geliyor
Üniversite öğrencilerine iş imkanı! Kampüste harçlık mesaisi
Üniversite öğrencilerine iş imkanı! Kampüste harçlık mesaisi
Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Gündem bayram ikramiyeleri! Kim kaç lira alacak?
Gündem bayram ikramiyeleri! Kim kaç lira alacak?
Netflix, Disney+ ve Amazon’a soruşturma
Netflix, Disney+ ve Amazon'a soruşturma
Falcılar mercek altında
Falcılar mercek altında
Daha Fazla Video Göster