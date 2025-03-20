20 Mart 2025, Perşembe
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Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada 'Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır.' ifadeleri kullanıldı.