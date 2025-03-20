Borsa günün ilk yarısında yükseldi

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Toplam işlem hacmi 110 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,12 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.