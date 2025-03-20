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Rekabet Kurumu'ndan Fakir, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt'a soruşturma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.03.2025 13:42 Güncelleme: 20.03.2025 13:43
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Rekabet Kurumu’ndan Fakir, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt’a soruşturma

Rekabet Kurumu, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir ile Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt şirketlerine 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediği iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

Küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ'nin (Fakir) yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca (Kurul) karara bağlandı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Önaraştırma kapsamında elde edilen bilgiler ve bulgular doğrultusunda Kurulun 20.02.2025 tarihli toplantısında;

Fakir'in yeniden satıcılarının satış fiyatlarına müdahale etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin,

Fakir aracılığıyla Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ (Teknosa), Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ (Vatan) ve Media Markt Turkey Tic. Ltd. Şti. (Mediamarkt) arasında dolaylı bilgi değişimi gerçekleştirilmesi yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin

tespit edilmesi amacıyla Fakir, Teknosa, Vatan ve Mediamarkt hakkında 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına 25-07/177-M(2) sayı ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Rekabet Kurumu’ndan Fakir, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt’a soruşturma Rekabet Kurumu’ndan Fakir, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt’a soruşturma Rekabet Kurumu’ndan Fakir, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt’a soruşturma

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