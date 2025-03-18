18 Mart 2025, Salı
Haberler Ekonomi Haberleri Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı! Kimleri kapsıyor? Şartlar neler?

Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı! Kimleri kapsıyor? Şartlar neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.03.2025 10:01 Güncelleme: 18.03.2025 10:12
ABONE OL
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı! Kimleri kapsıyor? Şartlar neler?

Kamuda görev yapan anne ve babaların çocuklarının ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışmasının önü açılıyor. Aile Yılı kapsamında hazırlanan yönetmelikle haftalık çalışma süresi 20 saate inecek. Yarı zamanlı çalışmaya yarı maaş ödenecek.

Devlet Memurları Kanunu'nda 2016'da yapılan düzenlemeye göre memurlara doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı getirilmişti. Ancak bu hakkın uygulanmasına ilişkin yönetmelik 8 yıl boyunca yürürlüğe girmedi. 2025'in Aile Yılı ilan edilmesiyle birlikte yönetmeliğin de devreye girmesi için adım atıldı. Memurların doğum sonrası yarım zamanlı çalışmasına ilişkin taslak görüş ve önerilere açıldı. Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasının ailelerin yaşam kalitesini artıracağına dikkat çekildi.

Yarım zamanlı çalışma çocuğu olan ya da evlat edinen tüm memurları kapsıyor. (AA)Yarım zamanlı çalışma çocuğu olan ya da evlat edinen tüm memurları kapsıyor. (AA)

YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA KİMLERİ KAPSIYOR?
Hazırlanan taslağa göre doğum yapan kadın memurların yanı sıra eşi doğum yapan erkek memurlar analık veya babalık izinlerinin ardından haftalık çalışma sürelerini yarıya indirebilecek. Memurlar yarım zamanlı çalışmaya başlamadan en az 1 ay önce yazılı şekilde kurumuna başvuru yapacak. Yarım zamanlı çalışma haftalık 20 saat olacak. Memura haftanın belirli günlerinde tam çalışma ya da her güne yayılmış şekilde kısmi çalışma seçenekleri sunulacak.

Yarım zamanlı çalışma çocuk ilköğretim çağına gelene kadar sürecek. (AA)Yarım zamanlı çalışma çocuk ilköğretim çağına gelene kadar sürecek. (AA)

Yarım zamanlı çalışma hakkı çocuğun zorunlu ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay sonlanacak. Eşlerin ikisi de memursa ikisi de bu haktan yararlanabilecek ancak bu hakkı aynı dönemde kullanamayacak. Eşiyle evlat edinen veya tek başına evlat edinen memurlar da bu haktan yararlanabilecek. Doğum veya evlat edinme memuriyetten önce gerçekleşmişse de memur göreve başladıktan sonra yarım zamanlı çalışma dönemin içinde talebi halinde bu imkandan faydalanabilecek.

Yarım zamanlı çalışmaya yarım maaş ödenecek. (AA)Yarım zamanlı çalışmaya yarım maaş ödenecek. (AA)

YARIM ZAMANLI ÇALIŞMAYA YARIM MAAŞ
Bu hak yalnızca bir defa kullanılabilecek. Memura yarım zamanlı çalışma süresince maaş ve sosyal yardımların yarısı ödenecek ancak yıllık izin ve mazeret izni gibi haklar tam olarak kullanılacak. Yetkili amir, ocak ve temmuz aylarında memurun talebi veya hizmet ihtiyacına göre çalışma saatlerini ve usulünü değiştirebilecek. Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi için gerekli hizmet süreleri, yarım zamanlı çalışılan dönemde "yarım" olarak dikkate alınacak. Öğretmenler için çalışma esaslarını Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca düzenlenecek. Yarım zamanlı çalışma süresince ticaret yapan ya da memurlara yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunan memurların yarım zamanlı çalışma hakkı iptal edilecek.

Kamu ve özel sektörde anneler için ücretli doğum izni doğumdan önce ve sonra toplamda 16 hafta olarak uygulanıyor. (AA)Kamu ve özel sektörde anneler için ücretli doğum izni doğumdan önce ve sonra toplamda 16 hafta olarak uygulanıyor. (AA)

KAMUDA DOĞUM İZNİ NE KADAR?
Kamu ve özel sektörde anneler için ücretli doğum izni doğumdan önce ve sonra toplamda 16 hafta olarak uygulanıyor. Kamu çalışanları isterlerse 2 yıla kadar, özel sektör çalışanları ise 6 aya kadar ücretsiz doğum izni kullanabiliyor. Babalık izni ise memurlar için 10, özel sektör çalışanı için ise 5 gün. TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta ele alınması beklenen torba yasa teklifinde, 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan ilk çocuk için bir seferliğine anneye 5 bin TL doğum yardımı ödenecek. 1 Ocak 2025'ten sonra doğacak ikinci çocuk için anneye her ay, aylık olarak 1500 TL, üçüncü çocuk için her ay, aylık 5 bin TL ödenecek. Doğum yardımı çocuklar 5 yaşını doldurana kadar devam edecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı! Kimleri kapsıyor? Şartlar neler? Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı! Kimleri kapsıyor? Şartlar neler? Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı! Kimleri kapsıyor? Şartlar neler?
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör