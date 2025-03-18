Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı! Kimleri kapsıyor? Şartlar neler?

Kamu ve özel sektörde anneler için ücretli doğum izni doğumdan önce ve sonra toplamda 16 hafta olarak uygulanıyor. (AA)

KAMUDA DOĞUM İZNİ NE KADAR?

Kamu ve özel sektörde anneler için ücretli doğum izni doğumdan önce ve sonra toplamda 16 hafta olarak uygulanıyor. Kamu çalışanları isterlerse 2 yıla kadar, özel sektör çalışanları ise 6 aya kadar ücretsiz doğum izni kullanabiliyor. Babalık izni ise memurlar için 10, özel sektör çalışanı için ise 5 gün. TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta ele alınması beklenen torba yasa teklifinde, 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan ilk çocuk için bir seferliğine anneye 5 bin TL doğum yardımı ödenecek. 1 Ocak 2025'ten sonra doğacak ikinci çocuk için anneye her ay, aylık olarak 1500 TL, üçüncü çocuk için her ay, aylık 5 bin TL ödenecek. Doğum yardımı çocuklar 5 yaşını doldurana kadar devam edecek.