Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 değer kazanarak 10.862,14 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,61 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 4,67 ile madencilik oldu.
BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 21,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 122,2 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 1,10 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,61 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 4,67 ile madencilik oldu.
Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun kontrol altında kalmaya devam ettiğini işaret eden veriler ve Çin'in yeni ekonomik teşvik adımlarıyla risk iştahı arttı.
Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve sanayi üretiminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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