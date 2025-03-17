Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 21,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 122,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 1,10 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,61 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 4,67 ile madencilik oldu.