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Altın alım satımına vergi geliyor! Banka üzerinden alanlar dikkat...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.03.2025 10:10 Güncelleme: 18.03.2025 10:17
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Altın alım satımına vergi geliyor! Banka üzerinden alanlar dikkat...

Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, 17 Mart 2025’ten itibaren vadesiz hesaplarda fiziki teslimat olmadan yapılan kaydi altın satışları kambiyo işlemi olarak kabul edilecek ve binde 2 (%0,2) kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacak. Bu düzenleme, ilk kez 2020 yılında başlatılmıştı ancak Danıştay 2023’te yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle iptal etmişti. İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, 17 Mart 2025'ten itibaren vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmadan gerçekleştirilen kaydi altın satış işlemleri kambiyo işlemi sayılacak.

eni düzenleme, altın yatırımlarını doğrudan etkileyecek (AA)eni düzenleme, altın yatırımlarını doğrudan etkileyecek (AA)

Bu çerçevede, söz konusu işlemlerden binde 2 (%0,2) oranında kambiyo muamelesi vergisi (KMV) tahsil edilecek. Bu karar, 1.000 liralık bir altın alım satımında 2 lira vergi ödenmesi anlamı taşıyor.

Vadesiz hesaplardan yapılan kaydi altın satışlarında vergi dönemi başlıyor (AA)Vadesiz hesaplardan yapılan kaydi altın satışlarında vergi dönemi başlıyor (AA)

ALTIN HESAPLARINDAN VERGİ ALINACAK

Bu düzenleme kapsamında, vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemleri kambiyo işlemi olarak değerlendirilecek ve bu işlemlerden vergi alınacak.

ALTIN YATIRIMCISINI ETKİLEYECEK

Günümüzde yeniden getirilen bu vergi, altın yatırımı yapan bireysel ve kurumsal yatırımcıları doğrudan etkileyecek.

Altın alım satımı yapanlar için kambiyo muamelesi vergisi getirildi. (AA)Altın alım satımı yapanlar için kambiyo muamelesi vergisi getirildi. (AA)

DAHA ÖNCE İPTAL EDİLMİŞTİ

Bu uygulama, ilk olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 21 Mayıs 2020 tarihli yazısıyla hayata geçirilmişti. Ancak, yaklaşık 3,5 yıl sonra Danıştay 7. Dairesi, 28 Mart 2023 tarihli ve E: 2020/1362, K: 2023/1758 sayılı kararıyla düzenlemenin yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle iptaline hükmetmişti.

KAYDİ ALTIN NEDİR?

Kaydi altın, bankalar veya diğer finans kuruluşları aracılığıyla elektronik ortamda tutulan, fiziki olarak saklanmayan altındır. Yatırımcılar, kaydi altın alım satımını, fiziki altın alırken dolandırılma, taşıma ve saklama riskinden kurtulmak için tercih ediyor.

Kaydi altın satışları artık kambiyo işlemi olarak kabul edilecek (AA)Kaydi altın satışları artık kambiyo işlemi olarak kabul edilecek (AA)

KAMBİYO MUAMELE VERGİSİ NEDİR?

Kambiyo muamele vergisi (KMV), döviz alım satım işlemleri üzerinden alınan bir vergidir. Bu vergi, döviz piyasalarındaki hareketliliği düzenlemek ve devlet gelirlerini artırmak için uygulanıyor.

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Altın alım satımına vergi geliyor! Banka üzerinden alanlar dikkat... Altın alım satımına vergi geliyor! Banka üzerinden alanlar dikkat... Altın alım satımına vergi geliyor! Banka üzerinden alanlar dikkat...
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