Altın alım satımına vergi geliyor! Banka üzerinden alanlar dikkat...

Altın alım satımı yapanlar için kambiyo muamelesi vergisi getirildi. (AA)

DAHA ÖNCE İPTAL EDİLMİŞTİ

Bu uygulama, ilk olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 21 Mayıs 2020 tarihli yazısıyla hayata geçirilmişti. Ancak, yaklaşık 3,5 yıl sonra Danıştay 7. Dairesi, 28 Mart 2023 tarihli ve E: 2020/1362, K: 2023/1758 sayılı kararıyla düzenlemenin yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle iptaline hükmetmişti.

KAYDİ ALTIN NEDİR?

Kaydi altın, bankalar veya diğer finans kuruluşları aracılığıyla elektronik ortamda tutulan, fiziki olarak saklanmayan altındır. Yatırımcılar, kaydi altın alım satımını, fiziki altın alırken dolandırılma, taşıma ve saklama riskinden kurtulmak için tercih ediyor.