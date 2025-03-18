Altın alım satımına vergi geliyor! Banka üzerinden alanlar dikkat...
Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, 17 Mart 2025’ten itibaren vadesiz hesaplarda fiziki teslimat olmadan yapılan kaydi altın satışları kambiyo işlemi olarak kabul edilecek ve binde 2 (%0,2) kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacak. Bu düzenleme, ilk kez 2020 yılında başlatılmıştı ancak Danıştay 2023’te yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle iptal etmişti. İşte detaylar...
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, 17 Mart 2025'ten itibaren vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmadan gerçekleştirilen kaydi altın satış işlemleri kambiyo işlemi sayılacak.
Bu çerçevede, söz konusu işlemlerden binde 2 (%0,2) oranında kambiyo muamelesi vergisi (KMV) tahsil edilecek. Bu karar, 1.000 liralık bir altın alım satımında 2 lira vergi ödenmesi anlamı taşıyor.
ALTIN HESAPLARINDAN VERGİ ALINACAK
Bu düzenleme kapsamında, vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemleri kambiyo işlemi olarak değerlendirilecek ve bu işlemlerden vergi alınacak.
ALTIN YATIRIMCISINI ETKİLEYECEK
Günümüzde yeniden getirilen bu vergi, altın yatırımı yapan bireysel ve kurumsal yatırımcıları doğrudan etkileyecek.
DAHA ÖNCE İPTAL EDİLMİŞTİ
Bu uygulama, ilk olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 21 Mayıs 2020 tarihli yazısıyla hayata geçirilmişti. Ancak, yaklaşık 3,5 yıl sonra Danıştay 7. Dairesi, 28 Mart 2023 tarihli ve E: 2020/1362, K: 2023/1758 sayılı kararıyla düzenlemenin yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle iptaline hükmetmişti.
KAYDİ ALTIN NEDİR?
Kaydi altın, bankalar veya diğer finans kuruluşları aracılığıyla elektronik ortamda tutulan, fiziki olarak saklanmayan altındır. Yatırımcılar, kaydi altın alım satımını, fiziki altın alırken dolandırılma, taşıma ve saklama riskinden kurtulmak için tercih ediyor.
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