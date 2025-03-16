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Ticaret Bakanlığı'ndan 600 firmaya dahilde işleme izni

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.03.2025 09:35 Güncelleme: 16.03.2025 09:38
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Ticaret Bakanlığı’ndan 600 firmaya dahilde işleme izni

Ticaret Bakanlığı, Şubat ayında 600 firmaya dahilde işleme izin belgesi düzenledi. Ayrıca 78 yurt içi satış ve teslim, 3 hariçte işleme izni verildi. 19 firma talebiyle, 7 ise Bakanlık tarafından resen iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri de bulunuyor. Bu veriler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 600 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın şubat ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 600 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 78 yurt içi satış ve teslim ile 3 hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 19, resen 7 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

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Ticaret Bakanlığı’ndan 600 firmaya dahilde işleme izni Ticaret Bakanlığı’ndan 600 firmaya dahilde işleme izni Ticaret Bakanlığı’ndan 600 firmaya dahilde işleme izni
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