Bakan Göktaş müjdeyi verdi: Ödemeler hesaplara yatırıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için ödenen Evde Bakım Yardımı ödemelerinin banka hesaplarına yattığını duyurdu. Bakan Göktaş yaptığı yazılı açıklamasında hayırlı olsun temennilerinde bulunurken, sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay toplamda 5,4 milyar lira olan Evde Bakım Yardımının vatandaşların banka hesaplarına yatırıldığını duyurdu.
Bakan Göktaş yaptığı yazılı açıklamasında; "Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.
2006 YILINDAN BERİ DEVAM EDİYOR
Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımının 2006 yılında başladığını ve devam ettiğini hatırlatırken aylık ortalama 543 bin kişinin söz konusu yardımdan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını vurguladı.
Göktaş bu ay toplamda 5,4 milyar lira yardım ödemelerinin yapıldığını ifade ederek "Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.