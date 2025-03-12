Şehirlerarası otobüslerde aile yılı müjdesi! Biletlere yüzde 40’a kadar indirim yapılabilecek

Bakan Uraloğlu önemli gelişmenin detaylarını duyurdu (DHA)

"Yeni düzenlemeyle birlikte, en az 2, en fazla 4 kişi aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabilecek. İndirimden yararlanmak için yolcuların aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlaması yeterli olacak."