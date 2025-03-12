BDDK’dan yeni karar! Araç kredi limitleri değişti

Alınan karara göre 2,5 milyon TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay olarak belirlendi. (AA)

7,5 MİLYON ÜZERİNE KREDİ KULLANILAMAYACAK

Açıklamanın devamında araç teminatlı krediler haricinde 5 milyon TL üzerini ve 6,5 milyon üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30, 6,5 milyon TL üzeri ve 7,5 milyon TL üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20'i, 7,5 milyon TL üzerinde olan taşıtlar için yüzde 0 olarak belirlenirken kredi kullanıldırılmayacak.