BDDK'dan yeni karar! Araç kredi limitleri değişti
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), araç alımında kredi limitleri değişti. Alınan karara göre kredi vade sınırı nihai fatura değeri 2,5 milyon TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay olarak belirlendi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) araç alımlarında kredi limitlerinin değiştiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre kredi vade sınırı nihai fatura değeri 2,5 milyon TL ve altındaki araç alımlarında kredi süresini 48 ay, 5 milyon TL ve üzerindeki taşıt alımlarındaki kredilerin 24 ay, 6 milyon 500 bin TL ve üzerinde 7 milyon TL araç alımlarında kredi süresini 12 ay olarak belirlendiğini duyurdu.
ORANLAR BELLİ OLDU
Araç teminatlı krediler haricinde, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranında; nihai fatura değeri 2,5 milyon TL ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i, 2,5 milyon TL'nin üzerini ve 5 milyon TL üzerinde olmayan araçlar için yüzde 50 olarak belirlendi.
7,5 MİLYON ÜZERİNE KREDİ KULLANILAMAYACAK
Açıklamanın devamında araç teminatlı krediler haricinde 5 milyon TL üzerini ve 6,5 milyon üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30, 6,5 milyon TL üzeri ve 7,5 milyon TL üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20'i, 7,5 milyon TL üzerinde olan taşıtlar için yüzde 0 olarak belirlenirken kredi kullanıldırılmayacak.
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