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BDDK'dan yeni karar! Araç kredi limitleri değişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 12.03.2025 10:55 Güncelleme: 12.03.2025 12:10
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BDDK’dan yeni karar! Araç kredi limitleri değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), araç alımında kredi limitleri değişti. Alınan karara göre kredi vade sınırı nihai fatura değeri 2,5 milyon TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay olarak belirlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) araç alımlarında kredi limitlerinin değiştiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre kredi vade sınırı nihai fatura değeri 2,5 milyon TL ve altındaki araç alımlarında kredi süresini 48 ay, 5 milyon TL ve üzerindeki taşıt alımlarındaki kredilerin 24 ay, 6 milyon 500 bin TL ve üzerinde 7 milyon TL araç alımlarında kredi süresini 12 ay olarak belirlendiğini duyurdu.

BDDK tarafından araç kredilerinde değişikliğe gidildi. (AA) BDDK tarafından araç kredilerinde değişikliğe gidildi. (AA)

ORANLAR BELLİ OLDU

Araç teminatlı krediler haricinde, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranında; nihai fatura değeri 2,5 milyon TL ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i, 2,5 milyon TL'nin üzerini ve 5 milyon TL üzerinde olmayan araçlar için yüzde 50 olarak belirlendi.

Alınan karara göre 2,5 milyon TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay olarak belirlendi. (AA) Alınan karara göre 2,5 milyon TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay olarak belirlendi. (AA)

7,5 MİLYON ÜZERİNE KREDİ KULLANILAMAYACAK

Açıklamanın devamında araç teminatlı krediler haricinde 5 milyon TL üzerini ve 6,5 milyon üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30, 6,5 milyon TL üzeri ve 7,5 milyon TL üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20'i, 7,5 milyon TL üzerinde olan taşıtlar için yüzde 0 olarak belirlenirken kredi kullanıldırılmayacak.

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BDDK’dan yeni karar! Araç kredi limitleri değişti BDDK’dan yeni karar! Araç kredi limitleri değişti BDDK’dan yeni karar! Araç kredi limitleri değişti
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