Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaba yatacak? Bakan Vedat Işıkhan duyurdu

Emekli ikramiyesi aylık oranına göre dul ve yetim maaşı alanlara da yatacak. (A Haber arşiv)

KİMLERE VERİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerini, SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri alacak.

KİME NE KADAR ÖDENECEK?

Bayram ikramiyesini emekli olanlar aynı oranda 4 bin TL olarak alacak. Ancak dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak. Örneğin Ramazan Bayramı'nda eşten maaş alanlar 4 bin TL'nin yüzde 75'ini, yani 3 bin TL alacak. Emekli olup veya çalışan olarakten maaş alanlar 2 bin TL, yetimler ise 1000 TL ikramiye alacak.