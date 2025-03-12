12 Mart 2025, Çarşamba
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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaba yatacak? Bakan Vedat Işıkhan duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 11:56 Güncelleme: 12.03.2025 12:21
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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaba yatacak? Bakan Vedat Işıkhan duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere bayram ikramiyeleriyle ilgili kararın Meclis'ten geçme sürecinin beklendiğini söyledi. İkramiyelerin 24-28 Mart 2025 tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyor.

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak duyuruldu. Şimdi ise ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağına dair süreç merak ediliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma Bakanı Işıkhan'dan emeklilere bayram ikramiyesine yönelik yaptığı açıklamada "Meclis'ten geçince hesaplara yatacak." dedi.

Emekliye 4 bin liralık bayram ikramiyesinin haftaya yasalaşması bekleniyor. (A Haber arşiv)Emekliye 4 bin liralık bayram ikramiyesinin haftaya yasalaşması bekleniyor. (A Haber arşiv)

NE ZAMAN YASALAŞACAK?
16 milyon 677 bin 617 emekliyi kapsayan bayram ikramiyesi için ilk adım, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda atılıyor. Bazı kanunlarda değişiklik içeren torba teklif içinde yer alacak düzenlemenin aynı gün komisyonda benimsenmesi bekleniyor. Torba teklif haftaya TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Genel Kurul'da yasalaşmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte düzenleme yürürlüğe girecek.

Emeklinin bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında yatması bekleniyor. (A Haber arşiv)Emeklinin bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında yatması bekleniyor. (A Haber arşiv)

İKRAMİYENİN YATACAĞI TARİHLER NETLEŞTİ
SGK bayram ikramiyeleri ödemeleri için çalışmalarını tamamladı. Emeklilerin bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce hesaplara yatırılıyor. Ramazan Bayramı 30 Mart 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Emekli ikramiyesi ise Ramazan Bayramı öncesinde 24 - 28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. 6-9 Haziran günleri arasına denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesi de 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'ndan emekli olanların ödeme günleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılacak. Ödeme tarihleri SGK tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Emekli ikramiyesi aylık oranına göre dul ve yetim maaşı alanlara da yatacak. (A Haber arşiv)Emekli ikramiyesi aylık oranına göre dul ve yetim maaşı alanlara da yatacak. (A Haber arşiv)

KİMLERE VERİLECEK?
Emekli bayram ikramiyelerini, SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri alacak.

KİME NE KADAR ÖDENECEK?
Bayram ikramiyesini emekli olanlar aynı oranda 4 bin TL olarak alacak. Ancak dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak. Örneğin Ramazan Bayramı'nda eşten maaş alanlar 4 bin TL'nin yüzde 75'ini, yani 3 bin TL alacak. Emekli olup veya çalışan olarakten maaş alanlar 2 bin TL, yetimler ise 1000 TL ikramiye alacak.

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplamda 134,5 milyar TL dağıtılacak. (A Haber arşiv)Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplamda 134,5 milyar TL dağıtılacak. (A Haber arşiv)

İKİ MAAŞ ALANIN DURUMU NE OLACAK?
İki ayrı maaş alanlar ise en yüksek ödemeye imkan veren maaşı hangisi ise onun üzerinden ikramiye alabilecek. Örneğin hem emekli aylığı hem de vefat eden eşinden aylık alan kişiye, kendi emekliliği yüksek olduğu için o kapsamda ödeme gerçekleştirilecek.

134.5 MİLYAR TL DAĞITILACAK
16.6 milyon emekliye ödenecek toplam bayram ikramiyesi ise 34.5 milyar TL olacak. 2024 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 84.2 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleşti. Ramazan Bayramı'nda 15 milyon 536 bin 593 emekliye 42 milyar 233 milyon 43 bin TL, Kurban Bayramında ise 15 milyon 453 bin 870 emekliye, 41 milyar 998 milyon 291 bin TL ikramiye verilmişti.

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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaba yatacak? Bakan Vedat Işıkhan duyurdu Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaba yatacak? Bakan Vedat Işıkhan duyurdu Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaba yatacak? Bakan Vedat Işıkhan duyurdu
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