Borsa günün ilk yarısında yükseldi (12.03.2025)

ABD Başkanı Donald Trump | Fotoğraf: AA

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın resesyon endişelerini azaltıcı açıklamaları ve Kanada'ya yönelik çelik ve alüminyum tarifelerini iki katına çıkarma kararından vazgeçebileceğine ilişkin sinyaller satış baskısını hafifletirken, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Bugün açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari açık ocakta 3 milyar 795 milyon dolar ile beklentilerin üzerinde geldi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.