Borsa günün ilk yarısında yükseldi (12.03.2025)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,34 değer kazanarak 10.578,32 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 72,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,27, holding endeksi yüzde 1,26 değer kazandı.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 139,99 puan ve yüzde 1,34 artışla 10.578,32 puana yükseldi.
Toplam işlem hacmi 72,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,27, holding endeksi yüzde 1,26 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,3 ile elektrik oldu.
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın resesyon endişelerini azaltıcı açıklamaları ve Kanada'ya yönelik çelik ve alüminyum tarifelerini iki katına çıkarma kararından vazgeçebileceğine ilişkin sinyaller satış baskısını hafifletirken, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
Bugün açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari açık ocakta 3 milyar 795 milyon dolar ile beklentilerin üzerinde geldi.
Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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