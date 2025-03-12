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Türkiye ve ABD arasında önemli işbirliği! TPAO petrol devi ile anlaştı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 22:46 Güncelleme: 12.03.2025 23:13
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Türkiye ve ABD arasında önemli işbirliği! TPAO petrol devi ile anlaştı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources ile ortak girişim anlaşması imzaladığını duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu işbirliğinin Türkiye'nin petrol ve gaz kaynaklarını ekonomiye kazandırma hedefine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources ile ortak girişim anlaşması imzaladığını bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından söz konusu anlaşmaya dair paylaşımda bulundu.

ABD PETROL DEVİ İLE İMZALAR ATILDI

Paylaşımında Continental Resources'un ABD'nin en büyük petrol üreticilerinden olduğuna ve TransAtlantic Petroleum'un 17 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiğine işaret eden Bayraktar, TPAO'nun söz konusu şirketlerle Diyarbakır Havzası'ndaki konvansiyonel olmayan petrol ve gaz kaynaklarının geliştirilmesi için ortak girişim anlaşması imzaladığını kaydetti.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Bayraktar, en güncel çevresel ve teknolojik uygulamalarla yürütülecek projede, yerli iş gücünün eğitimi ve teknik bilgi transferi de sağlanacağını aktardı.

Bu işbirliğinin Türkiye'nin petrol ve gaz kaynaklarını ekonomiye kazandırma hedefine büyük katkı sağlayacağının altını çizen Bayraktar, Türkiye'de petrol aramacılığında yeni bir dönemi açan anlaşmanın tüm taraflar için hayırlı olmasını temenni etti.

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Türkiye ve ABD arasında önemli işbirliği! TPAO petrol devi ile anlaştı Türkiye ve ABD arasında önemli işbirliği! TPAO petrol devi ile anlaştı Türkiye ve ABD arasında önemli işbirliği! TPAO petrol devi ile anlaştı
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