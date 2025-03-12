EFT ve havale yapanlar dikkat! Bu şekilde ödeme yapana tebligat geliyor! Vergi borcu çıkabilir...

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan yapay zeka destekli modelle vergi mükelleflerinin hesapları inceleme altına alındı. Özellikle "diğer" seçeneği ile yapılan para transferlerinin "kira geliri" olabileceği üzerinde durulurken, uzmanlar da bu tip durumlarda vergi cezası ile karşılaşılabileceğine dikkat çekti. "Diğer" şeklinde ödeme alan birçok kişiye de bu şekilde e-tebligatlar gönderildiği ortaya çıktı. Peki kira geliri elde etmeyip bu tip bir durumla karşılaşan kişiler ne yapmalı? Vergi kaçırdığı tespit edilen ev sahiplerini hangi cezalar bekliyor? Bu durumda kiracılara ceza var mı?