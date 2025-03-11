Nasdaq adeta çöktü! Bir günde 1,1 trilyon dolarlık kayıp

Karsız teknoloji hisselerinden oluşan bir sepet ise yıl başından bu yana yüzde 23 değer kaybetti (Reuters)



Wall Street haftalardır, bir dargın bir barışık ticaret politikalarının yatırımcıları tedirgin etmesi ve aynı zamanda enflasyonun yapışkanlığını kanıtlaması nedeniyle ihtiyatlı bir şekilde teknolojiden daha savunmacı sektörlere yöneliyordu. Hafta sonu büyümeye ilişkin sinir bozucu yorumların ardından Pazartesi günü bu rotasyon hızlandı.

Piyasanın spekülatif köşelerinde satışlar daha da aşırı oldu. Kârsız teknoloji şirketlerinden oluşan bir sepet Pazartesi günü yüzde 6,6 değer kaybetti ve bu yıl yüzde 23 düşüş gösterdi.