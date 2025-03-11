Nasdaq adeta çöktü! Bir günde 1,1 trilyon dolarlık kayıp
ABD'de yaşanan resesyon endişeleri ve Trump'ın açıklamaları sonrası Nasdaq 100 adeta çöküş yaşadı. Bir günde 1 trilyon dolardan daha fazla değer kaybeden endekste bulunan teknoloji hisseleri adeta eridi. Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'da yıl başından bu yana düşüş yüzde 45'e ulaşırken, Nvidia'da ise aynı sürede kayıp 1 trilyon doları geçti.
ABD'de ekonominin resesyona gireceği endişesinin ardından yatırımcılar piyasa lideri olan şirketleri terk etmeye başladı. Teknoloji hisseleri, 2022'den bu yana yaşanan en büyük düşüşünü kaydetti.
TESLA'DA YIL BAŞINDAN BU YANA DÜŞÜŞ YÜZDE 45 OLDU
Nasdaq 100 endeksi 10 Mart 2025 Pazartesi günü gelen satışlarla yüzde 3,8 düşerek 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti. ABD'nin en büyük teknoloji hisselerinin göstergesi durumundaki Bloomberg Magnificent 7 endeksi ise yüzde 5,4 düşüş yaşayarak Aralık ayındaki rekorunu yüzde 20'nin üzerine çıkardı. Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın hisseleri yüzde 15 değer kaybederken, yıl başından bu yana düşüş oranı yüzde 45'e ulaştı. Nvidia'da ise düşüş yüzde 5,1 oldu. Böylece Nvidia da iki ayda 1 trilyon dolardan fazla piyasa değeri kaybetti.
RİSKLİ VARLIKLAR FİYATLANDI
Teknoloji sektöründeki enkaz, Trump yönetimi yetkililerinin ve bizzat Başkan Donald Trump'ın Amerikan ekonomisinin yavaşlayacağını öne sürdüğü bir hafta sonunun ardından geldi. Trump'ın ilk günden büyümeyi sekteye uğratmadan vergi indirimlerini karşılayacak gümrük vergileri vaat ettiği kampanya döneminden bu yana dilin değişmesi, riskli varlıkların çılgınca yeniden fiyatlanmasına yol açtı.
Fulton Breakefield Broenniman araştırma direktörü Michael Bailey "Kazananlarınız satın, ayı vakasını kucaklayın ve eğilip saklanın" dedi.
Neredeyse tüm hesaplamalara göre, yakın zamana kadar kazananlar megacap teknoloji oldu. Nvidia, Microsoft ve Apple 3 trilyon doların üzerinde değerlere ulaştı, Amazon ve Alphabet de çok geride kalmadı. Tesla bile piyasa değerinin 1 trilyon doları aştığını gördü.
Wall Street haftalardır, bir dargın bir barışık ticaret politikalarının yatırımcıları tedirgin etmesi ve aynı zamanda enflasyonun yapışkanlığını kanıtlaması nedeniyle ihtiyatlı bir şekilde teknolojiden daha savunmacı sektörlere yöneliyordu. Hafta sonu büyümeye ilişkin sinir bozucu yorumların ardından Pazartesi günü bu rotasyon hızlandı.
Piyasanın spekülatif köşelerinde satışlar daha da aşırı oldu. Kârsız teknoloji şirketlerinden oluşan bir sepet Pazartesi günü yüzde 6,6 değer kaybetti ve bu yıl yüzde 23 düşüş gösterdi.
2022'DEN BU YANA EN KÖTÜ ÇEYREK PERFORMANSI
Bu yıl bir resesyon bekleyip beklemediği sorulduğunda Trump, "Böyle şeyleri tahmin etmekten nefret ediyorum. Bir geçiş dönemi var, çünkü yaptığımız şey çok büyük" dedi. Cuma günü de Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD kamu harcamalarından uzaklaşırken "bir detoks döneminden" bahsetti.
Meta hariç, tüm Mag 7 hisseleri yıl boyunca kırmızıda, Nvidia çift haneli düşüşte ve Tesla 2025'te şu ana kadar değerinden yaklaşık 600 milyar dolar kaybetti.
Centre Asset Management LLC'nin baş yatırım yetkilisi James Abate, "Bu hisse senetlerinin tümü, yönetim kurulu genelinde mükemmellik için fiyatlandırıldı. Açıkça görülüyor ki riskten arınma sürecinde olan bir piyasa var" dedi.
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