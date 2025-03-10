SGK’dan 500 milyarlık istihdam teşviği! Hangi teşvikler var? Kim ne kadar alabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2025'te de istihdamın artması ve işsizliğin azalması için yüz milyarlarca liralık teşvik dağıtacak. 2024'te son yılların en düşük işsizlik oranına ulaşılırken, SGK 355 milyarlık teşvik paketi dağıtmıştı. 2025 itibarıyla dağıtılacak teşvik miktarının 500 milyar TL'ye çıkacağı öğrenilirken, binlerce işletme de bu teşviklerden yararlanabilecek.

15 FARKLI TEŞVİK VAR!

Sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine; kayıtlı istihdamın artırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, primlerin düzenli ödenmesi, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi amaçlarıyla çeşitli sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma olacağı sağlıyor. SGK 2025 yılında halen uygulaması devam eden toplam 15 farklı sigorta prim teşviki veriyor.