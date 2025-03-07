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Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 12 şüpheli tutuklandı | Kimler neden yaptı? A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.03.2025 21:09 Güncelleme: 07.03.2025 21:50
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Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması: 12 şüpheli tutuklandı | Kimler neden yaptı? A Haber’de anlattı

Borsa İstanbul'da (BİST) son dönemlerde yaşanan olağanüstü fiyat hareketliliği, borsada meydana gelen sebepsiz sert düşüşlerin ardından başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si aynı gün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bugün adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3 kişiye ise adli kontrol kararı verildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında, 'Orada belli hisseler üzerinde insanları bu hisselere yönlendirdikten sonra o hisselerin alımı satımıyla ilgili işlemler yaparak hem piyasayı bozucu hareketler yapıyorlar hem de küçük yatırımcının elindeki 3-5 kuruşa göz dikmiş oluyorlar.' dedi. İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliğinin oluştuğu, bu hareketliliğe sebep olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile BİST piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği tespit edildi.

Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması: 12 şüpheli tutuklandı | Kimler neden yaptı? A Haber’de anlattı

Bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde olduğu kaydedildi.

Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması: 12 şüpheli tutuklandı | Kimler neden yaptı? A Haber’de anlattı

Soruşturma çerçevesinde İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü koordinesinde, sermaye piyasası araçlarından manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması: 12 şüpheli tutuklandı | Kimler neden yaptı? A Haber’de anlattı

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 2 kişi, aynı gün sağlık durumları nedeniyle adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri devam eden 15 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

(Fotoğraf: DHA)(Fotoğraf: DHA)

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber'de anlattıTakvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber'de anlattı

BORSADA KİMLER MANİPÜLASYON YAPTI?

Geçtiğimiz gün Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

BORSA SORUŞTURMASINDA 17 GÖZALTI

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bunun öncesinde SPK'nın bir incelemesi ve araştırması neticesinde Cumhuriyet Savcılığı'nın suç duyurusunda bulunmasıyla bu operasyon yürütüldü. Geçtiğimiz hafta bununla ilgili gelişmeler yaşanmıştı. Bu insanlar özellikle sosyal medyayı kullanarak bir manipülasyona yol açıyorlar.

NASIL YAPIYORLAR?

Orada belli hisseler üzerinde insanları bu hisselere yönlendirdikten sonra o hisselerin alımı satımıyla ilgili işlemler yaparak hem piyasayı bozucu hareketler yapıyorlar hem de küçük yatırımcının elindeki 3-5 kuruşa göz dikmiş oluyorlar. Sosyal medya hesabı üzerinden X hisse çok yükselecek bunu almaya başlayın deniliyor. Siz alırken aslında o hisseyi bu insanlar ellerindeki hisseleri size satıyorlar. Siz piyasadan aldığınızı zannediyorsunuz. Manipülasyonu yapan borsa simsarları size bu hisseleri satmaya başlıyor. Daha yükselecek diye almaya başlıyorsunuz ama bir süre sonra o hisseyi bir anda aşağı doğru indirmeye başlıyorlar.

ASILSIZ HABERLER YAYDILAR

Asılsız haberler yayarak borsayı bozmaya başlıyorlar. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevden alınacağı gibi bir yalanı ortaya attılar. Devlet Bahçeli ile ilgili bazı yalanlar ortaya atarak borsada piyasayı bozucu hareketlere yol açtılar. Bir başka konu da yine uluslararası kuruluşlar ve içerideki kuruluşlar kullanılarak yüksek miktarda borsada satışlar yapılıyor. Bunu herkes biliyor SPK da biliyor. Soruşturmanın neticesinde bütün bunlar ortaya çıkacaktır.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

NE OLMUŞTU?
Borsa İstanbul'da şubat ayında olağanüstü fiyat hareketlerine ilişkin ihbarlar yapılmıştı.

İhbarlar üzerine Cumhuriyet Başsavılığı harekete geçmiş ve soruşturma başlatmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da tüm kurumların işlemlerini inceleme altına aldığını duyurmuştu.

SPK'dan yapılan açıklamada, "Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır." denilmişti.

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Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması: 12 şüpheli tutuklandı | Kimler neden yaptı? A Haber’de anlattı Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması: 12 şüpheli tutuklandı | Kimler neden yaptı? A Haber’de anlattı Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması: 12 şüpheli tutuklandı | Kimler neden yaptı? A Haber’de anlattı

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