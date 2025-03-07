Borsa günü yükselişle kapattı! İşte en çok kazandıran sektörler...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,46 değer kazanarak 10.507,11 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,70 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 1,91 ile spor oldu.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 134,4 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi ise yüzde 0,75 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,70 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 1,91 ile spor oldu.
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife yaklaşımındaki değişimlerin belirsizlikleri artırması ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir öne çıkıyor.
Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 151 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4'ten 4,1'e çıktı.
Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç aynı dönemde yüzde 0,3 artarak 35,93 dolara yükseldi. Şubatta beklentiler dahilinde artan ortalama saatlik kazanç, ocak ayında yüzde 0,4 artış göstermişti.
Analistler, açıklanan verinin ABD ekonomisinde yavaşlama olabileceğine dair sinyaller verdiğini ancak Trump'ın tarife yaklaşımından dolayı enflasyona dair belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, Fed'in atacağı adımlarda temkinli davranması gerekebileceğini söyledi.
Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi, Japonya'da büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.250 ve 10.000 puanın destek 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 3 milyar 238 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.
Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 22 milyar 190 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.
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