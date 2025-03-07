07 Mart 2025, Cuma
Haberler Ekonomi Haberleri Başkan Erdoğan TVF Yönetim Kurulu Toplantısına başkanlık yaptı

Başkan Erdoğan TVF Yönetim Kurulu Toplantısına başkanlık yaptı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.03.2025 16:59
ABONE OL
Başkan Erdoğan TVF Yönetim Kurulu Toplantısına başkanlık yaptı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Vahdettin Köşkü'ndeki toplantı basına kapalı yapıldı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Vahdettin Köşkü'ndeki toplantı basına kapalı yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan TVF Yönetim Kurulu Toplantısına başkanlık yaptı Başkan Erdoğan TVF Yönetim Kurulu Toplantısına başkanlık yaptı Başkan Erdoğan TVF Yönetim Kurulu Toplantısına başkanlık yaptı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör