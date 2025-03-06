Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 78 yeni personel alacak! İşte başvuru tarihi ve yeri

Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı alımı için son başvuru tarihi 18 Mart 2025 olarak açıklandı. (AA)

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada son başvuru tarihi 16 Mart 2025 olarak duyurulurken, başvuruların Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapıldığı bildirildi.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Bakanlık adayların yazılı ve sözlü sınavla alınacağını açıklarken, yazılı sınav tarihi ise 12 Nisan 2025 olarak duyuruldu. Sınavın ise Ankara'da bulunan Gazi Üniversitesi'nde yapılacağı açıklandı.