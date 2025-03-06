Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 78 yeni personel alacak! İşte başvuru tarihi ve yeri
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, uzman yardımcısı alımı için ilan açtı. Bakanlıktan yapılan duyuruda, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılan başvurularda sürenin 16 Mart'ta sona ereceği bildirildi. Adaylara yazılı ve sözlü sınav yapılacağı açıklandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda 78 adet Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu.
BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada son başvuru tarihi 16 Mart 2025 olarak duyurulurken, başvuruların Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapıldığı bildirildi.
YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ
Bakanlık adayların yazılı ve sözlü sınavla alınacağını açıklarken, yazılı sınav tarihi ise 12 Nisan 2025 olarak duyuruldu. Sınavın ise Ankara'da bulunan Gazi Üniversitesi'nde yapılacağı açıklandı.
İŞTE BAKANLIKTAN YAPILAN O AÇIKLAMA
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