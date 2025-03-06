06 Mart 2025, Perşembe
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 78 yeni personel alacak! İşte başvuru tarihi ve yeri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.03.2025 11:54 Güncelleme: 06.03.2025 12:57
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 78 yeni personel alacak! İşte başvuru tarihi ve yeri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, uzman yardımcısı alımı için ilan açtı. Bakanlıktan yapılan duyuruda, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılan başvurularda sürenin 16 Mart'ta sona ereceği bildirildi. Adaylara yazılı ve sözlü sınav yapılacağı açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda 78 adet Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı alımı için son başvuru tarihi 18 Mart 2025 olarak açıklandı. (AA)Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı alımı için son başvuru tarihi 18 Mart 2025 olarak açıklandı. (AA)

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada son başvuru tarihi 16 Mart 2025 olarak duyurulurken, başvuruların Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapıldığı bildirildi.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ
Bakanlık adayların yazılı ve sözlü sınavla alınacağını açıklarken, yazılı sınav tarihi ise 12 Nisan 2025 olarak duyuruldu. Sınavın ise Ankara'da bulunan Gazi Üniversitesi'nde yapılacağı açıklandı.

İŞTE BAKANLIKTAN YAPILAN O AÇIKLAMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; uzman yardımcısı alım ilanını sosyal medya hesabından duyurdu. (X)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; uzman yardımcısı alım ilanını sosyal medya hesabından duyurdu. (X)

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