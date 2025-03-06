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Genç girişimcilere 6,25 milyar liralık kaynak

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.03.2025 11:01
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Genç girişimcilere 6,25 milyar liralık kaynak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 35 yaş altındaki genç girişimcilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yapılan iş birliği ile destekleneceğini açıkladı. Bakan Şimşek, bu destek kapsamında gençlerin başarılı işletme kurmaları ve işlerini büyütmelerinin hedeflendiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile işbirliği yapılarak 5 milyar lira teminat karşılığı 6,25 milyar lira kredi imkanıyla genç girişimcilerin destekleneceğini belirtti.

Şimşek, AA muhabirine, EBRD ile işbirliği yapılarak hazırlanan Genç Girişimcilere Yönelik Yeni Destek Paketi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekonomi programı çerçevesinde girişimcilerin desteklenmesi yönündeki çalışmaların devam ettiğine dikkati çeken Şimşek, genç girişimcilerin uygun şartlarda finansmana erişim imkanlarını artırmak amacıyla Hazine destekli kefalet sistemini etkin kullandıklarını aktardı.

35 yaş altındaki genç girişimcilere EBRD ile işbirliği yapılarak 6,25 milyar liralık kaynak oluşturuldu. (A Haber arşiv)35 yaş altındaki genç girişimcilere EBRD ile işbirliği yapılarak 6,25 milyar liralık kaynak oluşturuldu. (A Haber arşiv)

35 YAŞINDAN KÜÇÜKLER YARARLANACAK
Şimşek, bu çerçevede, EBRD tarafından bankalara sağlanacak kredi kaynağı kapsamında Bakanlıkça teminat desteği sağlanacağını bildirerek, "EBRD ile yapılan işbirliğiyle, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla sağlanacak 5 milyar lira teminat karşılığı 6,25 milyar lira kredi imkanıyla genç girişimcilerimiz desteklenecek. Bu destek aracılığıyla gençlerin, başarılı işletmeler kurmaları, bu işletmeleri büyütmeleri için gerekli kaynak ile danışmanlık ve eğitim imkanlarına ulaşmaları amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Destek paketiyle yararlanıcı başına teminat üst limitinin 85 milyon lira, teminat oranının da yüzde 80 olarak uygulanacağını aktaran Şimşek, "Destek paketinden, belirli koşulları sağlayan 35 yaşından küçük sahibi ve/veya yöneticisi olan şirketler yararlanabilecektir." diye konuştu.

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Genç girişimcilere 6,25 milyar liralık kaynak Genç girişimcilere 6,25 milyar liralık kaynak Genç girişimcilere 6,25 milyar liralık kaynak
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