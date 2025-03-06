06 Mart 2025, Perşembe
Haberler Ekonomi Haberleri Evlilik kredisi çekecekler dikkat! Dolandırıcılara karşı bakanlıktan uyarı

Evlilik kredisi çekecekler dikkat! Dolandırıcılara karşı bakanlıktan uyarı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.03.2025 11:56 Güncelleme: 06.03.2025 13:13
ABONE OL
Evlilik kredisi çekecekler dikkat! Dolandırıcılara karşı bakanlıktan uyarı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son dönemde 'Evlilik Kredisi' adı altında yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık, bu tür dolandırıcılıklarda herhangi bir ücret talep edilmediğini ve başvuruların yalnızca resmi adreslerden yapıldığını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları "Evlilik Kredisi" bahanesiyle yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BAKANLIKTAN DOLANDIRICILIKLARA KARŞI UYARI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde "Evlilik Kredisi" ismi kullanılarak vatandaşları dolandırmaya yönelik girişimlerin tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Bakanlıktan evlilik kredilerine yönelik uyarı geldi (AA)Bakanlıktan evlilik kredilerine yönelik uyarı geldi (AA)

"ÜCRET TALEP EDİLMİYOR"

"Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Aşağıdaki resmi siteler haricinde herhangi bir link üzerinden başvuru kesinlikle yapılmamaktadır." Evlilik kredisine başvuru veya kredinin ödeme aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Açıklamada kredilere yönelik bir ücret talep edilmediği belirtildi (AA)Açıklamada kredilere yönelik bir ücret talep edilmediği belirtildi (AA)

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK

"Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Bakanlığımızca bu tip tüm dolandırıcılık faaliyetlerine karşı hukuki süreç başlatılmaktadır. Başvurular sadece resmi siteler 'https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr' ve 'https://turkiye.gov.tr' üzerinden yapılmaktadır."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Evlilik kredisi çekecekler dikkat! Dolandırıcılara karşı bakanlıktan uyarı Evlilik kredisi çekecekler dikkat! Dolandırıcılara karşı bakanlıktan uyarı Evlilik kredisi çekecekler dikkat! Dolandırıcılara karşı bakanlıktan uyarı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör