Evlilik kredisi çekecekler dikkat! Dolandırıcılara karşı bakanlıktan uyarı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son dönemde 'Evlilik Kredisi' adı altında yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık, bu tür dolandırıcılıklarda herhangi bir ücret talep edilmediğini ve başvuruların yalnızca resmi adreslerden yapıldığını vurguladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları "Evlilik Kredisi" bahanesiyle yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
BAKANLIKTAN DOLANDIRICILIKLARA KARŞI UYARI
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde "Evlilik Kredisi" ismi kullanılarak vatandaşları dolandırmaya yönelik girişimlerin tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"ÜCRET TALEP EDİLMİYOR"
"Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Aşağıdaki resmi siteler haricinde herhangi bir link üzerinden başvuru kesinlikle yapılmamaktadır." Evlilik kredisine başvuru veya kredinin ödeme aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK
"Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Bakanlığımızca bu tip tüm dolandırıcılık faaliyetlerine karşı hukuki süreç başlatılmaktadır. Başvurular sadece resmi siteler 'https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr' ve 'https://turkiye.gov.tr' üzerinden yapılmaktadır."
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