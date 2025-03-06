Evlilik kredisi çekecekler dikkat! Dolandırıcılara karşı bakanlıktan uyarı

Bakanlıktan evlilik kredilerine yönelik uyarı geldi (AA)

"ÜCRET TALEP EDİLMİYOR"

"Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Aşağıdaki resmi siteler haricinde herhangi bir link üzerinden başvuru kesinlikle yapılmamaktadır." Evlilik kredisine başvuru veya kredinin ödeme aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.