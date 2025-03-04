’Yarısı Bizden’de başvurular devam ediyor! İstanbul’da evini yenilemek isteyenler dikkat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan 2023'te başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlar yeni ve depreme dayanıklı konutlarına kavuşurken, acil dönüşüme ihtiyaç duyulan İstanbul için "Yarısı Bizden" desteği sürüyor.

600 bin riskli konut ve iş yerinin bulunduğu İstanbul'da evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira taşınma desteği veriliyor.

İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Kampanya kapsamında alan bazlı büyük dönüşümlerde ise 700 bin liralık hibe desteği sağlanıyor.

Kampanyada inşaatları TOKİ ya da Emlak Konut GYO üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülerek, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor. İstanbul'da 15 bin ev ve iş yerinin "Yarısı Bizden" ile dönüşümü devam ediyor.