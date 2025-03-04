Dev firmalardan Türkiye atağı! Dengeler değişiyor: Otomobilde fiyatlar düşer mi?

Çinli otomotiv devi BYD'nin Manisa'da 1 milyar dolar yatırımla fabrika kurmasının ardından, 2025 de otomotiv sektörü açısından hızlı başladı. BYD'nin ardından bir başka Çinli otomobil üreticisi Chery de Samsun'a 1,5 milyar dolar bedelle fabrika kurma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Yine bir başka Çin firması Samsun'da yatırımını şu anda yapıyor. O da hazırlıklarını tamamladı. Çok kısa bir zaman içerisinde Samsun'da da bu markanın temelinin atıldığını göreceğiz." demişti.

Diğer yandan dünyanın en büyük otomotiv devlerinden Hyundai de halihazırda Türkiye'de ürettiği bazı modellerin yanına yenilerinin ekleneceğini açıkladı. Şirket, 2026'nın ikinci yarısından itibaren İzmit'te elektrikli araç üretimine başlayacağını duyurdu. Hyundai'nin İzmit'te üreteceği araçların 40 ülkeye ihraç edileceği öğrenildi.