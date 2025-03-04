Dev firmalardan Türkiye atağı! Dengeler değişiyor: Otomobilde fiyatlar düşer mi?
Dünya devleri Türkiye'de üst üste yatırım kararları açıklarken, otomobil sektöründe de rekabet kızıştı. Çinli BYD'nin Manisa'da yatırım kararı sonrası şimdi de bir diğer Çinli Chery, Samsun'a 1,5 milyar dolar bedelle fabrika kuruyor. Bunun yanı sıra dünyanın en büyük otomotiv devlerinden Hyundai de İzmit'te elektrikli araç üreteceğini açıkladı. Peki bu hamlelerin ardından Türkiye'de araç fiyatları daha da düşer mi? İşte detaylar...
Çinli otomotiv devi BYD'nin Manisa'da 1 milyar dolar yatırımla fabrika kurmasının ardından, 2025 de otomotiv sektörü açısından hızlı başladı. BYD'nin ardından bir başka Çinli otomobil üreticisi Chery de Samsun'a 1,5 milyar dolar bedelle fabrika kurma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Yine bir başka Çin firması Samsun'da yatırımını şu anda yapıyor. O da hazırlıklarını tamamladı. Çok kısa bir zaman içerisinde Samsun'da da bu markanın temelinin atıldığını göreceğiz." demişti.
Diğer yandan dünyanın en büyük otomotiv devlerinden Hyundai de halihazırda Türkiye'de ürettiği bazı modellerin yanına yenilerinin ekleneceğini açıkladı. Şirket, 2026'nın ikinci yarısından itibaren İzmit'te elektrikli araç üretimine başlayacağını duyurdu. Hyundai'nin İzmit'te üreteceği araçların 40 ülkeye ihraç edileceği öğrenildi.
HYUNDAI HANGİ MODELLERİ TÜRKİYE'DE ÜRETECEK?
Milliyet'in haberine göre konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, Hyundai'nin Türkiye'de i10, i20 ve Bayon modellerini ürettiğine dikkat çekerken, yeni üretilecek elektrikli modellerle ilgili de konuştu. Uzman isim, "Henüz hangi modellerin üretileceği net açıklanmasa da Türkiye'de satışa sunulan IONIC serisi ve Kona modellerinin Türkiye'de üretilebileceği kanaatindeyiz." dedi.
YENİ ÜRETİM KARARI TÜRKİYE'DE FİYATLARI DÜŞÜRÜR MÜ?
Yeni üretim yatırımının Türkiye'de fiyatları düşürüp düşürmeyeceği ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Ertemel, "Hyundai elektrikli araç fiyatları şu an için yaklaşık 1.5 milyon TL seviyesinden başlıyor. Elektriklide yerli üretim başlayacağı taktirde maliyetlere pozitif yansıyacağı için bu modellerde fiyatlar gerileyebilir. Elbette fiyatlar konusu maliyetlerle doğrudan orantılı olduğu gibi şirketin bu avantajları tüketiciye ne kadar yansıtacağı ile de alakalı." ifadelerini kullandı.
OTOMOTİVDE DOMİNO ETKİSİ
Chery'nin Samsun'a yatırım kararı almasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan uzman isim, BYD'nin fabrika açmasının sektörde domino etkisi yarattığını söyledi.
TÜRKİYE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK
Türkiye'nin stratejik konumunun, kara, deniz ve hava taşımacılığına uygun oluşunun ve nitelikli iş gücü gibi birçok konuda avantajlı olmasının yatırım kararlarında etkili olduğu belirtilirken, globalde benzin ve dizel motorlu araçlar yerine elektrikli otomobillerin yükselişte olmasının Türkiye'ye yapılan yatırımlar nedeniyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.
YENİ MARKALAR DA TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPAR MI?
İMAS Başkanı Ertemel, önümüzdeki dönemde Türkiye'ye otomotiv sektöründeki başka global oyuncuların girip girmeyeceği ile ilgili de değerlendirmelerde bulunurken, şunları söyledi: "Türkiye yatırım için her yönü ile potansiyeli oldukça yüksek bir ülke. Avrupa, Orta Doğu ve Rusya gibi büyük pazarların tam ortasında. Bunun yanı sıra deniz hava ve kara taşımacılığı için uygun ve kesişen, liman ile yolları mevcut. İş gücü, sanayi imkanları gibi diğer faktörlerle de bunları güçlendiriyor. Öte yandan markaların bulunmak isteyeceği önemli bir iç pazara sahip. Dolayısıyla Türkiye'nin yatırım çekmesi, sürecin doğru yönetimi ile kesinlikle sürpriz değil. Bugün olduğu gibi yakın gelecekte farklı markaların da yatırım ve üretim için girişimlerde bulunacağı kanaatindeyiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. ara tatil ne zaman başlıyor? 2025 Nisan ara tatili kaç gün sürecek?
- 4 Mart ne günü? Dünya Obezite Günü nedir, anlamı ve önemi? 4 Mart hakkında bilinmesi gerekenler
- Dünya Kadınlar Günü ne zaman? 8 Mart Dünya Kadınlar günü ilk kez nasıl ortaya çıktı?
- A101'de Kadınlar Günü'ne özel indirimler başladı! 6 Mart aktüel kataloğunu kaçırma
- Şiddetli rüzgar ve Toz Taşınımı geliyor! Pencerelerinizi açmayın, maskesiz çıkmayın: MGM’den 4 Mart hava durumu
- HMGS sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2025-HMGS sınavı hangi tarihte?
- 3. Cemre ne zaman, hangi tarihlerde düşer? 3. Cemre toprağa mı düşecek?
- Mukabele CANLI TAKİP OKU-DİNLE 2025 | Ramazan mukabelesi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?
- Basel Adra kimdir, kaç yaşında? Oscar kazanan No Other Land belgeselinin konusu nedir, ne anlatıyor?
- Yeşilay Haftası mesajları ve şiirleri | 2025 Yeşilay Haftası nedir ve ne zaman kutlanır?
- BENZİNE İNDİRİM | Bu gece yarısı tabela değişti! İşte 4 Mart güncel motorin, dizel, LPG ve benzin fiyatları...
- Memura ve Emeklisine 2 AYLIK ENFLASYON ZAMMI | Meslek meslek temmuz maaşı: Hemşire, öğretmen, polis, vaiz...