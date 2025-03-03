BIST 100 endeksi yeniden 10 bin puanın üzerinde

Günün ilk yarısında en çok kazandıran sektör yüzde 8,3 ile bankacılık oldu. (AA)



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 2,57 ile finansal kiralama faktoring oldu.



Küresel piyasalarda, ABD'nin korumacı ticari tutumuna yönelik endişelere karşın, açıklanan verilerden alınan sinyallerin enflasyonist baskıların hafiflemiş olabileceğine işaret etmesi sonrasında karışık bir seyir izlenirken yurt içi piyasalar pozitif ayrışıyor.