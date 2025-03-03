03 Mart 2025, Pazartesi
Haberler Ekonomi Haberleri BIST 100 endeksi yeniden 10 bin puanın üzerinde

BIST 100 endeksi yeniden 10 bin puanın üzerinde

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.03.2025 13:26 Güncelleme: 03.03.2025 13:27
ABONE OL
BIST 100 endeksi yeniden 10 bin puanın üzerinde

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 3,81 oranında değer kazanarak yeniden 10 bin puanın üzerine çıktı. En büyük yükseliş yüzde 8,3 ile bankacılık sektöründe oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,81 değer kazanarak 10.026,80 puana çıktı.

BORSA YENİDEN 10 BİN PUANI AŞTI


Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 368,09 puan ve yüzde 3,81 artışla 10.026,80 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 75,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 8,3, holding endeksi ise yüzde 2,86 değer kazandı.

Günün ilk yarısında en çok kazandıran sektör yüzde 8,3 ile bankacılık oldu. (AA)Günün ilk yarısında en çok kazandıran sektör yüzde 8,3 ile bankacılık oldu. (AA)

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 2,57 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin korumacı ticari tutumuna yönelik endişelere karşın, açıklanan verilerden alınan sinyallerin enflasyonist baskıların hafiflemiş olabileceğine işaret etmesi sonrasında karışık bir seyir izlenirken yurt içi piyasalar pozitif ayrışıyor.

Günün ilk yarısında en çok gerileyen sektör ise yüzde 2,57 ile finansal kiralama faktoring oldu. (AA)Günün ilk yarısında en çok gerileyen sektör ise yüzde 2,57 ile finansal kiralama faktoring oldu. (AA)

Bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 2,27 ile öngörülerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 39,05'e geriledi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.180 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
BIST 100 endeksi yeniden 10 bin puanın üzerinde BIST 100 endeksi yeniden 10 bin puanın üzerinde BIST 100 endeksi yeniden 10 bin puanın üzerinde
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör