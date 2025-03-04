Şubat 2025 dönemi ihracat verileri belli oldu! Bakan Ömer Bolat tek tek açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 şubat ayında ihracatın bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 1,5 oranında azalarak 20,8 milyar dolar olduğunu açıkladı. 2024 yılında aynı ayda ihracat 21,1 milyar dolar olmuştu.

Bolat, düşüşün parite ve takvim etkisinden kaynaklandığını; takvim etkisinin yaklaşık 1 milyar dolar, parite etkisinin ise 330 milyon dolar seviyesinde olduğunu kaydetti.

Takvim etkisinin mart ayında da etkili olmayı sürdüreceğini kaydeden Bakan Bolat, küresel görünüm olarak, ABD'nin Çin, Meksika ve Kanada'ya yönelik yeni kararlarının da küresel ticarete olumsuz etkisinin olacağını belirtti.

Bakan Bolat, ithalatın ise şubat ayında bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 3,8 artarak 28,9 milyar dolar olduğunu, ithalat artışının doğalgazdaki küresel fiyat artışından gelen yaklaşık 1 milyar dolarlık ilave artış ve altın ithalatındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.