Küresel piyasalarda gözler ABD’de! Vergi restleşmesi sonrası piyasalar kızıştı

Piyasalar ABD'nin tarife söylemlerine ilişkin gelişmeleri ve AB'nin söz konusu tarife tehditlerine karşı atacağı misillemeleri yakından takip ediyor. (AA)



Öte yandan, ABD'nin tarife söylemlerine yönelik haber akışı ve AB'nin söz konusu tarife tehditlerine karşı atacağı ifade edilen misilleme adımlarına yönelik haber akışı yakından takip edilmeye devam ediyor.



Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,70, Almanya'da DAX 40 yüzde 2,64, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,09 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,07 yükseldi. DAX 40 endeksi ve FTSE 100 endeksi kapanışta rekor kırdı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.



Asya tarafında yeni işlem gününde negatif bir seyir öne çıkarken, ABD'nin tarife adımları piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.



Artan ticaret savaşı endişeleri bölgedeki ana gündem maddelerinden olmaya devam ederken, Çin'e getirilecek yüzde 10'luk gümrük vergisine karşın Çin'in atacağı adımlar yakından takip ediliyor.



Tarifelere karşın Çin tarafının bazı ABD ürünlerine yüzde 10 ila 15 oranında tarife uygulayacağı ve tarifelerin 10 marttan itibaren geçerli olacağına yönelik haber akışı dikkati çekiyor.



Öte yandan, Yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) ile danışma organı işlevini yerine getiren Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) eş zamanlı genel kurul toplantıları başkent Pekin'de başladı.



Analistler, toplantılar sonucunda atılabilecek yeni mali ve ekonomik teşvik adımlarına yönelik haber akışının takip edildiğini kaydederek, ABD tarifelerine ilişkin tepkilerin de yatırımcıların odağında olduğu söyledi.



Bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da ocak ayına ilişkin işsizlik oranı yüzde 2,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.



Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti. Güney Kore'de Kospi yüzde ise yatay seyretti.



Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,61 değer kazanarak 9.911,07 puandan tamamladı.



Dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 2,27 ile öngörülerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 39,05'e geriledi.



Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 36,4394'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında bir önceki kapanışın hemen altında 36,4310 seviyesinden işlem görüyor.



Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.180 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, şubat ayı reel efektif döviz kuru

14.30 Türkiye, aralık ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri

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