Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İndirim sürecek mi?
Merkez Bankası 2025'in 2. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 6 Mart Perşembe günü yapacak. Toplantı sonrası politika faizi de açıklanacak. PPK toplantısı öncesi ekonomistlerin de faiz beklentileri belli oldu. Buna göre ekonomistler Merkez Bankası'nın 250 baz puan indirime giderek faiz oranını yüzde 42,5 seviyesine çekeceğini tahmin etti.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesini bekliyor.
AA Finans'ın TCMB'nin 6 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
EKONOMİSTLERİN TAHMİNİ BELLİ OLDU
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.
Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den 45'e düşürülmüştü.
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