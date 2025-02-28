Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! İndirim sürecek mi?

Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 42,5'a düşüreceği yönünde tahminde bulundu. (AA)



EKONOMİSTLERİN TAHMİNİ BELLİ OLDU

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.



Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den 45'e düşürülmüştü.