Türkiye ekonomisi yüzde kaç büyüdü? Gözler TÜİK verilerinde
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın 2024'ün Ekim-Aralık dönemine ilişkin büyüme verilerini açıklayacak. Verilerin açıklanmasıyla birlikte 2024 yılı büyüme oranları da belli olacak. Ekonomistler tahminlerine göre büyüme beklentisi yüzde 3,12 olarak açıklandı.
Türkiye ekonomisinin 2024 yılının son çeyreği ve senenin tamamına ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2024 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda Türkiye ekonomisinin yüzde 2,98 büyüyeceğini öngörmüştü.
BÜYÜME TAHMİNLERİ BELLİ OLDU
Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,12 düzeyinde bulunuyor.
Türkiye ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 büyüme kaydetmişti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025 Ramazan ayında yapılacak ibadetler | Günlük okunacak zikirler, tespihler ve dualar
- Cünüp iken tutulan oruç geçerli mi? Gusül abdesti almadan niyet edilir mi?
- Ramazan orucuna niyet nasıl edilir? Oruç tutmak için doğru niyet nasıl edilir, hangi vakitte yapılır?
- İğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre serum, aşı orucu etkiler mi?
- Yalan söylemek orucu bozar mı? Haram olan fiiller orucu zedeler mi? Diyanet'ten açıklama
- Meteoroloji 27 Şubat hava durumu: Sibirya soğukları bitti, sağanak yağış geliyor! Havalar ısınacak mı?
- Ruj sürmek orucu bozar mı? Makyaj yaparsam orucum bozulur mu? Diyanet açıklaması
- Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet'e göre mentollü diş macunu orucu etkiler mi?
- Oruçluyken en çok susatan yiyecekler! Sahurda sakın yemeyin: Susuzluğu katlıyor
- Teravih namazı farz mı, sünnet mi, vacip mi? Teravih namazının hükmü nedir?
- Oruçluyken tedavi için kan vermek orucu bozar mı? Diyanet'e göre kan almak orucu etkiler mi?
- Kulak damlası orucu bozar mı? Diyanet'e göre burun spreyi orucu etkiler mi?