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Türkiye ekonomisi yüzde kaç büyüdü? Gözler TÜİK verilerinde

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.02.2025 09:51 Güncelleme: 27.02.2025 10:00
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Türkiye ekonomisi yüzde kaç büyüdü? Gözler TÜİK verilerinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın 2024'ün Ekim-Aralık dönemine ilişkin büyüme verilerini açıklayacak. Verilerin açıklanmasıyla birlikte 2024 yılı büyüme oranları da belli olacak. Ekonomistler tahminlerine göre büyüme beklentisi yüzde 3,12 olarak açıklandı.

Türkiye ekonomisinin 2024 yılının son çeyreği ve senenin tamamına ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2024 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.

TÜİK, 2024'e ilişkin büyüme verilerini 28 Şubat 2025'te açıklayacak. (AA)TÜİK, 2024'e ilişkin büyüme verilerini 28 Şubat 2025'te açıklayacak. (AA)

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda Türkiye ekonomisinin yüzde 2,98 büyüyeceğini öngörmüştü.

Ekonomistlerin büyüme beklentisi ortalaması yüzde 3,12 oldu (A Haber arşiv)Ekonomistlerin büyüme beklentisi ortalaması yüzde 3,12 oldu (A Haber arşiv)

BÜYÜME TAHMİNLERİ BELLİ OLDU
Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,12 düzeyinde bulunuyor.

Türkiye ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 büyüme kaydetmişti.

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Türkiye ekonomisi yüzde kaç büyüdü? Gözler TÜİK verilerinde Türkiye ekonomisi yüzde kaç büyüdü? Gözler TÜİK verilerinde Türkiye ekonomisi yüzde kaç büyüdü? Gözler TÜİK verilerinde
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