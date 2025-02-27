Türkiye ekonomisi yüzde kaç büyüdü? Gözler TÜİK verilerinde

Ekonomistlerin büyüme beklentisi ortalaması yüzde 3,12 oldu (A Haber arşiv)



BÜYÜME TAHMİNLERİ BELLİ OLDU

Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,12 düzeyinde bulunuyor.



Türkiye ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 büyüme kaydetmişti.

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