EBRD’den Türkiye için büyüme tahmini! 2025 ve 2026 hedefleri açıklandı

EBRD, büyümedeki hızlanmanın 2026 itibarıyla ivme kazanacağını belirtti. (AA)



"BÜYÜMEDEKİ HIZLANMA 2026 İTİBARIYLA İVME KAZANMAYA BAŞLAYACAK"

EBRD Bölgesel Başekonomisti Rafik Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin son yıllarda ortalama yüzde 5 seviyesinde büyüdüğünü ve bunun ekonominin güçlü temelleri ve dirençli özel sektörün bir kanıtı olduğunu söyledi.



Ancak Haziran 2023'ten bu yana para, maliye ve gelir politikalarındaki sıkılaşmaya bağlı olarak bu yıl ve gelecek yıl büyümenin biraz daha düşük olmasını beklediklerini dile getiren Selim, şöyle konuştu: "Bu politika bileşiminin erken gevşetilmemesini tavsiye ediyoruz. Enflasyon beklentileri sağlam bir şekilde çıpalanmadan, politikaların normalleşmesi halinde bir risk görüyoruz. Piyasa oyuncuları, reel sektör ve hane halkının enflasyon beklentileri değişmeye devam ediyor. Bu nedenle, politika bileşimini gevşetmeye yönelik herhangi bir kararın zamanlaması, Türkiye'nin neredeyse son 2 yılda kademeli olarak kazandığı yatırımcı güveninde herhangi bir bozulma ve dezenflasyon sürecinde herhangi bir raydan çıkmayı önlemek için dikkatli bir şekilde seçilmelidir."