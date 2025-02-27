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ASELSAN'dan 296 milyon avroluk sözleşme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.02.2025 10:56
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ASELSAN’dan 296 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN ile yurt içi bir müşterisi arasında kara araçları faydalı yükleri kapsamında toplam tutarı 296 milyon avro olan sözleşme imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile yurt içi bir müşterisi arasında kara araçları faydalı yükleri kapsamında toplam tutarı 296 milyon avro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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