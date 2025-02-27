TÜİK kritik veriyi paylaştı! Ekonomik güven endeksi şubatta ne kadar oldu?

Ekonomik güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,5 azalışla 99,2 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks ocakta 99,7 iken şubatta yüzde 0,5 azalarak 99,2 oldu.



Tüketici güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 1,4 artışla 82,1'e ulaştı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,2 artarak 102,8'e çıktı. Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 1,9 azalarak 114,2 oldu.



Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 artarak 116,3, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,7 azalarak 89,3 değerini aldı.



Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/yıllar 2021 2022 2023 2024 2025 Ocak 96,7 102,3 99,7 99,6 99,7 Şubat 96,0 99,5 99,3 99,2 99,2 Mart 99,5 96,5 99,1 100,3

Nisan 94,2 95,8 102,6 99,2

Mayıs 93,0 98,0 104,1 98,3

Haziran 98,7 94,8 101,5 95,8

Temmuz 101,7 94,3 99,6 94,4

Ağustos 102,6 94,9 94,4 93,1

Eylül 104,3 95,0 95,6 95,0

Ekim 103,3 97,9 96,8 98,1

Kasım 101,5 97,6 95,4 97,2

Aralık 99,7 98,4 96,5 98,9