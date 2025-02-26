Taksilerde yeni dönem! Artık zorunlu hale geldi | Kamerası olmayan muayeneden geçemeyecek
Türkiye genelinde taksilerde daha önce zorunlu olmayan kamera sistemi, 1 Mart itibariyle zorunlu hale geliyor. Taksi içi kamera sistemine sahip olmayan taksiler artık araç muayenesinden geçemeyecek.
İçişleri Bakanlığı'nın 29 Kasım 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımladığı Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik öngören kararı çerçevesinde 1 Mart 2025'ten itibaren Türkiye genelinde sayıları 120 bine ulaşan taksiler için kamera bulundurma zorunluluğu başlıyor.
Hafta sonuna kadar bütün taksilerin kamera sistemi kurması gerekirken, taksi içi kamerası bulunmayan araçlar muayeneden geçemeyecek. Araç içi kameralar, hem yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçmeyi hem de olası suç durumlarında delil niteliği taşıyarak yetkililere yardımcı olmayı hedefliyor.
KAYITLAR 1 AY BOYUNCA SAKLI KALACAK
İçişleri Bakanlığı'nın düzenlemesine göre, taksi içi kamera sisteminin sürücü koltuğu da dahil taşıtın içini ve gidiş istikametindeki yol kesimini gösterecek şekilde kurulması gerekiyor. Kamera kayıtlarının taksinin faaliyette olduğu süre zarfında en az bir ay süresince saklı tutulması gerekiyor. Bu süreler taksilerin bağlı bulunduğu illerin ulaşım koordinasyon merkezleri ve il trafik komisyonlarınca yeniden belirlenebileceği gibi bu kayıtlar genel güvenlik ve trafik güvenliği ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın erişimine hazır halde bulundurulacak.
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Kamera sistemi sayesinde olası suçlar kayıt altına alınabilecek, yetkililer hızlı ve etkili müdahale edebilecek, yolcu ve şoför güvenliği üst seviyeye taşınacak. Bu karar, taksi taşımacılığında güvenlik standartlarını yükseltmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
"KAMERA OLMAYAN ARAÇLAR RUHSAT ALAMIYOR"
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, 1 Mart'ta başlayacak zorunluluk öncesi İstanbul'da bütün taksilerin mevcutta kameralı sisteme geçtiğini anlatırken, "İstanbul'da şu anda kamerası bulunmayan taksimiz kalmadı. 1 Mart'ta başlayacak muayene düzenlemesine İstanbul taksicileri olarak bizler hazırız. Tüm taksilerde kameralarımız takılı. Kamera olmayan araçlar ruhsat alamıyor ve bu sebeple zaten çalışamıyorlar" dedi.
Türkiye geneli 120 bin taksi bulunduğunu kaydeden Aksu, "Bunların 20 bin 311 adedi İstanbul'da. İstanbul'da taksi içi kamera sistemi kurulumu yapan firmalar bunun için 22 bin 800 TL alıyor. Bu ücret illere göre değişkenlik gösteriyor. Her ilde bu sistemin kurulumunu yapan farklı firmalar var. Kamera sistemi hem taksici hem de vatandaş için güvenlik tedbirlerini artırmış oluyor. Şikayeti olan bir vatandaşımız varsa yargısız infaz olmamak şartıyla kamera bulunması bu şikayetini destekleyebiliyor" diye konuştu.
KAYITLAR EMNİYET ARACILIĞIYLA TALEP EDİLEBİLİYOR
Aksu, İstanbul'daki taksi içi kamera kayıtlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Taksi Yönetim Merkezi'nde tutulduğunu belirtirken, "Bir olay olduğunda vatandaşlar emniyet kanalıyla talepte bulunuyor ve oradaki kayıtlar emniyete teslim ediliyor" dedi.
Aynı şekilde diğer illerde de herhangi bir taksiyle ilgili olumsuzluk yaşayan vatandaşlar, bulunduğu ildeki Emniyet birimlerine başvurarak, illerinde kamera kayıtlarının tutulduğu belediye ulaşım koordinasyon merkezlerinden bu kayıtları talep edebiliyor. Kayıtlar Emniyet birimlerince incelenerek herhangi bir olumsuz durum varsa taksi hakkında işlem başlatılabiliyor.
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