Taksilerde yeni dönem! Artık zorunlu hale geldi | Kamerası olmayan muayeneden geçemeyecek

Taksilerde kamera dönemi başlıyor (AHABER ARŞİV)

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Kamera sistemi sayesinde olası suçlar kayıt altına alınabilecek, yetkililer hızlı ve etkili müdahale edebilecek, yolcu ve şoför güvenliği üst seviyeye taşınacak. Bu karar, taksi taşımacılığında güvenlik standartlarını yükseltmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.



"KAMERA OLMAYAN ARAÇLAR RUHSAT ALAMIYOR"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, 1 Mart'ta başlayacak zorunluluk öncesi İstanbul'da bütün taksilerin mevcutta kameralı sisteme geçtiğini anlatırken, "İstanbul'da şu anda kamerası bulunmayan taksimiz kalmadı. 1 Mart'ta başlayacak muayene düzenlemesine İstanbul taksicileri olarak bizler hazırız. Tüm taksilerde kameralarımız takılı. Kamera olmayan araçlar ruhsat alamıyor ve bu sebeple zaten çalışamıyorlar" dedi.