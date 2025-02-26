Orta gelirliye konut kampanyasına yoğun ilgi! Bir haftada 1.623 adet konut satıldı

ʺKazançlı Yatırım Kampanyasıʺna yoğun ilgi (AHABER)

3 FARKLI MODELLE EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

Emlak Konut GYO, "Kazançlı Yatırım Kampanyası" ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara 3 farklı finansman modelini sunuyor.

Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Peşinat ödemeden ev sahibi olma imkânı sunulan seçenekte, taksit ödemeleri de her geçen ay azalarak devam ediyor. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği de sunulmakta.

İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyenler ilk yılı ödeme yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda %12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.

Üçüncü modelde, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyor. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor.