Konut fiyatları ve kiraya neşter! Ekonominin yol haritası belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA)

REFAH SEVİYESİNİ VE ÜRETİM GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ



Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mali kuralları güçlendirerek kamu harcamalarında disiplini koruyacağız. Vergide adaleti ve etkinliği güçlendireceğiz. Ekonomide yeşil ve dijital dönüşümü sağlayacağız, yerel kalkınma hamlesi ve sanayide dönüşümle ülkemizin her bir köşesinin refah seviyesini ve üretim gücünü artıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle uyguladığımız programımızla kapsayıcı ve dengeli büyüme hedefimize ulaşacağız" dedi.