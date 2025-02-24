40 metrekarelik dükkanda 400 sahte sigorta kaydı! SGK denetiminde pes dedirten olay

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir iş hanında faaliyet gösteren 40 metrekarelik dükkanda 400 kişinin tekstil işçisi olarak sahte sigorta kaydının yapıldığı tespit edildi.

2 MİLYAR LİRADAN FAZLA CEZA KESİLDİ

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, sahte iş yeri ve sahte sigortalıları mercek altına alan SGK, "Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu" üzerinden bu alandaki denetimlerini sürdürüyor.

Geçen yıl, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında 124 bin 982 iş yeri, sahte iş yeri ile sahte sigortalılık kapsamında ise 12 bin 684 iş yerini denetledi.

Söz konusu denetimlerde 2 bin 114 iş yerinin sahte olduğu tespit edilirken, çalışmadığı halde sigorta primi ödenen ya da sahte iş yeri üzerinden sigortalı gösterilen toplam 94 bin 740 kişinin sigortası iptal edildi.

Kayıt dışı istihdam nedeniyle söz konusu iş yerlerine toplam 2 milyar 36 milyon 732 bin lira ceza kesildi. İş yerlerinin ve çalışanların sosyal güvenlik sistemine kazandırılması kapsamında ise 21 bin 634 kişinin sigortalılığı ile 518 iş yerinin tescili sağlandı.