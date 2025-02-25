Bakan Şimşek Güney Afrika'da kritik toplantıya katılacak
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AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Şimşek'in katılacağı G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 27 Şubat'a kadar devam edecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı için Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrine gitti.
AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Şimşek'in katılacağı G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 27 Şubat'a kadar devam edecek.
Cape Town'daki toplantıda Şimşek'e Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.
Bakan Şimşek, zirve kapsamında resmi temaslarda da bulunacak.