Orta gelirliye konut kampanyası! Detaylar belli oluyor

Emlak Konut'tan orta gelirliye konut kampanyası

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASINDA DETAYLAR

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz kampanyanın tüm detaylarını açıklıyor.

İşte Yılmaz'ın açıklamalarından derlenenler:

2025 yılının ilk toplantısında sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Emlak Konut olarak, 72 yıllık köklü geçmişimizle gayrimenkul sektöründe değer üretmeye devam ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarla, şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için güçlü adımlar attık. Bugün de geleceğe olan inancımızla buradayız.

Şimdi öncelikle Gayrimenkul sektörünün genel durumu, 2024 yılındaki başarılarımız ve 2025 hedeflerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum.

Hemen ardından Bakanımız Sayın Murat Kurum'un dün açıkladığı gibi, vatandaşlarımıza kazançlı bir yatırım imkânı sunacağımız yeni kampanyamızın detaylarını sizlerle paylaşacağım.

2024 yılı konut sektöründe önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. TÜİK verilerine göre, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1,5 milyon konut satışı gerçekleşti. Bu satışların 484 bini ilk el, 994 bini ise ikinci el satışlardan oluşmaktadır. Söz konusu veriler, bir önceki yıla kıyasla %20,6'lık bir artışı işaret ediyor. Özellikle yılın son aylarında gözlenen artış, sektöre olan güvenin devam ettiğini gösteriyor. TÜİK'in açıkladığı 2025 yılı Ocak ayı verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %39,7 oranında artarak 112 bin 173'e ulaştı.

Önümüzdeki yıllarda konut ihtiyacının artarak devam edeceği öngörülüyor. TÜİK verilerine göre, 2030 yılında Türkiye'nin nüfusu 88 milyonu aşacak. Bu büyüme, konut sektöründe yeni taleplerin oluşacağı anlamına gelmektedir.

Emlak Konut olarak 2024 yılını güçlü bir finansal performansla tamamladık. Açıklanan son finansal verilerimize göre, aktif büyüklüğümüzü 177 milyar liraya ulaştırarak sektördeki liderliğimizi teyit ettik. Bununla birlikte 2024 yılında toplam 5 bin 620 gayrimenkul satışı gerçekleştirerek, 51 milyar liralık ön satış ve arsa satışı geliri elde ettik. Böylece 2024 yılı kâr hedefimizi de başarıyla koruduk.

2025 yılında daha büyük hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, 45 yeni ihale tamamlamayı ve 7 bin 522 bağımsız bölüm satışını geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, 77,2 milyar liralık satış hacmi ile güçlü bir finansal performans sergilemeyi ve 12 milyar liralık kâr elde etmeyi planlıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda ilk adım olarak İstanbul Esenler Atışalanı'ndaki 2. Etap projesinin ihalesinde ilk oturumu dün gerçekleştirdik. İkinci ihalemiz olan İzmir Çeşme Dalyan projemizin ihalesinin duyurusunu önceki gün yaptık.

Merkez Bankası, son iki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini %45'e indirdi. 2025 yılında da faiz indiriminin devam etmesi öngörülmektedir.

Faiz oranlarındaki düşüş, konut kredilerine erişimi kolaylaştırarak talebi artıracak, enflasyondaki gerileme ise konut fiyatlarının daha dengeli ve sürdürülebilir bir seyir izlemesine katkı sağlayacaktır.

Bu tablolar doğrultusunda önümüzdeki dönemde, gayrimenkul sektörü için daha istikrarlı ve olumlu bir ekonomik ortamın oluşacağını öngörüyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, Bakanımız Sayın Murat Kurum'un koordinasyonunda gayrimenkul sektörüne katkı sunmaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda, Sayın Bakanımızın dün açıkladığı gibi, dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına imkân tanıyacak projenin, TOKİ tarafından yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Biz de Emlak Konut olarak, gayrimenkul sektörüne katkı sağlamak ve farklı gelir gruplarına hitap etmek amacıyla "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nı başlatıyoruz. Kampanyamız kapsamında, 25 farklı projemizde ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor, sektöre ivme kazandırıyoruz.

Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.

İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda %12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.

Üçüncü modelimizde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor.

Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkânı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır.

Bu kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul'da 6 milyon lira değerinde bir eve, 60 ay vade ile ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz.

Sağladığımız tüm bu imkanlarla birlikte; kampanyamızdaki satışların sınırlı sürede ve sınırlı sayıda olduğunu hatırlatmak isterim.

Ev almak isteyenler için son başvuru tarihimiz 23 Mart 2025.

Bu yeni fırsatların büyük ilgi göreceğine ve sektöre hareketlilik kazandıracağına inanıyoruz.

Desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, sektördeki paydaşlarımıza ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum.

Son olarak buradan sizler aracılığıyla kampanyamız hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız web sitemizden, çağrı merkezimizden veya satış ofislerimizden bilgi alabilirler.